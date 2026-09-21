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Na početku konferencije za medije izgleda da je postojao problem sa zvukom u sedištu Hrišćansko-demokratske unije (CDU) gde se danas obratio nemački kancelar Fridrih Merc.

- Da li postoji problem sa zvukom negde? - pitao je Merc i pokušavao da govori glasnije, nakon čega je opomenuo novinara.

- Niste mogli da nađete mesto? Zato što zaklanjate pogled mnogima drugima - dodaje on.

Merc zahvalan što Socijaldemokrate levog centra žele da ostanu 

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da je zahvalan što Socijaldemokrate levog centra žele da ostanu u koaliciji sa njegovim konzervativcima nakon dramatičnog neuspeha njegove stranke CDU na pokrajinskim izborima.

U pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija CDU po prvi put nije prešao cenzus od 5 procenata, dok je Alternativa za Nemačku (AfD) na severoistoku ubedljivo odnela pobedu ispred Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD).

U Berlinu je Levica ostvarila ubedljivu izbornu pobedu ispred CDU-a, dok je AfD uz rast podrške zauzeo treće mesto, ispred Zelenih, a SPD doživeo oštar pad.

Nemački kancelar Fridirh Merc obraća se nakon poraza njegove CDU na izborima u pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija Foto: Youtube Printscreen

Ostanak koalicije i podrška Socijaldemokrata

- Zahvalan sam što smo jutros od Socijaldemokrata čuli da nameravaju da ostanu deo koalicije u Berlinu - rekao je Merc na konferenciji za novinare u Kući Konrada Adenauera.

- To važi i za nas, a važi i za mene osobno. Zajedno smo odlučni da odgovorimo na istorijske izazove sa kojima se naša zemlja suočava - dodao je on, potvrđujući da CDU želi da zajedno sa SPD-om nastavi koaliciju na saveznom nivou.

Stambena kriza u Berlinu i protivljenje eksproprijaciji

Reagujući na značajan rast podrške Levici u Berlinu tokom vikenda, Merc je izjavio da će njegova vlada gurati zakonske propise kako bi sprečila eksproprijaciju.

Vodeća kandidatkinja Elif Eralp vodila je kampanju fokusiranu na nagli rast troškova stanovanja u nemačkoj prestonici i odmah je obećala da će ispuniti obećanje o nacionalizaciji privatnih stambenih udruženja, koja čine veliki deo stambenog fonda u gradu.

- Masovne eksproprijacije nisu rešenje - rekao je Merc.

- U krajnjoj liniji, one dovode do gubitka radnih mesta, smanjuju izgradnju novih stanova, povećaće kirije i samo dodatno pogoršati problem koji je Levica i htela da reši - nastavlja on.

Elif Eralp, kandidatkinja nemačke stranke Levica za gradonačelnicu Berlina Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Priznanje odgovornosti i kadrovsko pitanje

- CDU nema zadovoljavajuće odgovore na previše pitanja - priznao je savezni kancelar.

- Svestan sam da je savezna politika igrala veliku ulogu na ovim pokrajinskim izborima, uključujući i mene lično. Međutim, razlozi idu mnogo dublje od mene lično. Svedoci smo dubokih promena u partijskom sistemu - naveo je Merc.

Na pitanje novinara da li oseća da ima dovoljnu podršku u stranci za obe funkcije (kancelara i šefa CDU-a), Merc je odgovorio da ni juče ni danas nije bilo nikakvih kadrovskih pitanja niti rasprava o kadrovskim rešenjima.

Nemački kancelar Fridrih Merc na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Duboka prekretnica i budućnost CDU-a

Merc dodaje da su ovi izbori duboka prekretnica i nezapamćeno dramatičan rezultat za CDU koji će se dugo odražavati na njih, te da će o posledicama morati još dugo da razgovaraju.

Prema njegovim rečima, pred strankom se sada postavljaju fundamentalna i dugoročna pitanja o tome kako da ponovo postignu ono što su nekada bili, a što su nažalost ostali samo u nekim delovima zemlje - narodna stranka. Predsednik stranke je najavio i sopstvene veoma konkretne predloge u vezi s tim.

- Razgovaraćemo o radu i strukturi stranke, o našem programu i o profilu CDU-a - zaključio je Merc.

(Kurir.rs/Gardijan/Welt)

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