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Džang Jousja i Liu Dženli isključeni su iz Komunističke partije Kine (KPK) i vojne službe zbog teških kršenja discipline i zakona, navodi se u odluci donetoj na sastanku rukovodstva KPK održanom danas u Pekingu.

Džang je obavljao dužnost člana Političkog biroa Centralnog komiteta KPK i potpredsednika Centralne vojne komisije (CVK), dok je Liu bio član CVK i načelnik Odeljenja za zajednički štab CVK, prenosi Sinhua.

Politički biro Centralnog komiteta KPK je na sastanku održanom danas, nakon razmatranja, odobrio izveštaje CVK-a o postupanju u slučajevima Džanga i Lijua.

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