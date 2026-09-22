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Češki premijer Andrej Babiš izjavio je da će, uprkos kritikama, nastaviti da govori o miru.

- Govorim o miru i nastaviću to da činim, iako me novinari i komentatori zbog toga kritikuju - napisao je on na Fejsbuku.

U video-poruci sugrađanima, Babiš je istakao:

- Svestan sam situacije, i njene pune ozbiljnosti, koja se odvija u Evropi, i ne želim treći svetski rat.

Češki premijer je izvestio o sastanku održanom 18. septembra sa jordanskim kraljem Abdulahom Drugim, koji je boravio u poseti Češkoj; od monarha je dobio poklon uz poruku da je "težnja ka miru uvek najplemenitiji put".

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