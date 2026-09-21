KO JE BIO ŠEIK AHMED BIN RAŠID AL MAKTUM? Mlađi brat premijera UAE voleo je fudbal i konje
- Šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum preminuo je u 76. godini, a u Dubaiju je proglašena desetodnevna žalost.
- Bio je zamenik šefa policije i javne bezbednosti Dubaija, kao i predsednik A.R.M. Holdinga i Dubai Real Estate Centre.
- Osnovao je klub Al Vasl, bio prvi predsednik Dubai International Marine Cluba i promovisao konjički sport u UAE.
Šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum koji je preminuo danas u 76. godini, bio je četvrti i najmlađi sin nekadašnjeg vladara Dubaija, Rašida bin Saida Al Maktuma (1912–1990), i mlađi brat potpredsednika i premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i vladara Dubaija, Muhameda bin Rašida Al Maktuma.
Preminuo je u 76. godini i zbog toga je proglašena desetodnevna žalost u Dubaiju.
Šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum bio je zamenik šefa Policije i javne bezbednosti Dubaija, predsednik grupacije A.R.M. Holding i Dubai Real Estate Centre, kao i predsednik fudbalskog kluba "Al Vasl" iz Dubaija.
Šeik Ahmed je završio britansku Kraljevsku vojnu akademiju Sandhurst, priključio se Centralnoj vojnoj komandi u Dubaiju i postao njen vrhovni komandant, razvijajući je u jednu od vodećih vojnih baza u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Poslovni interesi šeika Ahmeda obuhvatali su Dubai Real Estate Centre (DREC), osnovan 1991. godine, sa više od 3.200 jedinica u okviru stambenih, komercijalnih, maloprodajnih i industrijskih nekretnina u Dubaiju.
Šeik Ahmed je 2019. objedinio svoju imovinu pod kompanijom A.R.M. Holding, jednom od najvećih investicionih kompanija u Dubaiju, čiji je zadatak da podržava razvoj Emirata Dubai.
Pored Dubai Real Estate Centre, ovaj konglomerat obuhvata kompanije Huna i Hive Coliv, kao i vlasničke udjele u privatnim i javno listiranim kompanijama iz različitih sektora širom sveta, uključujući obrazovanje, ugostiteljstvo i prehrambenu industriju, nekretnine, bankarstvo, telekomunikacije i hotelijerstvo.
Šeik Ahmed je 1960. godine osnovao sportski klub Al Vasl, kojim je takođe predsedavao, kao i fudbalski klub Al Vasl, jedan od najpopularnijih fudbalskih klubova u UAE. Oba kluba osvojila su brojne titule i imaju veliki broj navijača.
Bio je jedna od glavnih ličnosti odgovornih za osnivanje i pokretanje Dubai International Marine Cluba i postao je njegov prvi predsednik 1988. godine. Klub je prvi u regionima Bliskog istoka i Afrike koji je postao član Međunarodne unije za motorne čamce (UIM).
Šeik Ahmed je bio veliki zaljubljenik u konjički sport i osnovao je trkalište Džebel Ali kako bi promovisao konjske trke u UAE.
Pokrenuo je i Al Adijat i "Dubai Horse Racing Centre" kao podršku ovoj industriji. On i njegov tim pomogli su u razvoju sistema hendikepiranja konja, kao i drugih pravila konjskih trka.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)