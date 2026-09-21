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Patrik Klensi i njegova nova supruga, doktorka Rejčel Denis, prvi put su zajedno dali emotivni TV intervju, u kojem su govorili o svom odnosu, ali i teorijama zavere koje su se pojavile nakon što je Patrikova bivša supruga Lindzi Klensi ubila njihovo troje dece.

Par je gostovao u emisiji "60 minuta" u nedelju uveče, gde su govorili o tragediji koja je zauvek promenila njihove živote.

Lindzi je u januaru 2023. godine u porodičnoj kući u Daksberiju u Masačusetsuzadavila svoju decu - petogodišnju Koru, trogodišnjeg Dosona i osmomesečnog Kalana. Njena odbrana tvrdila je da nije odgovorna za ubistva jer jepatila od postporođajne psihoze.

Suđenje je, međutim, početkom ovog meseca završeno bez presude, nakon što porota posle sedam dana većanja nije uspela da postigne jednoglasnu odluku.

Patrik Klensi sa novom suprugom, doktorkom Rejčel Denis Foto: Printscreen/thesun.co.uk

Jedan od najemotivnijih trenutaka intervjua usledio je kada je voditelj Ros Daut pitao Patrika i Rejčel da li planiraju da osnuju porodicu.

- Da - kratko je odgovorila Rejčel, ne potvrdivši da li je trudna. Patrik, koji se ove godine oženio 37-godišnjom doktorkom koja leči sterilitet, rekao je da će njihovo buduće dete odrastati znajući za Koru, Dosona i Kalana.

- Mislim da svaki roditelj može da se složi da sa decom imate različite odnose, ali su sva ona vaša deca. Jedva čekam da im pričam o njihovoj braći i sestri - rekao je.

Glasine da je Rejčel trudna pojavile su se nakon što je par nedavno viđen u šetnji Njujorkom, kada je delovalo da ona ima trudnički stomak. Rejčel je ispričala i kako su se upoznali u januaru 2024. godine, a venčali u aprilu ove godine.

Patrik Klensi Foto: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger

- Bila sam samo devojka koja je upoznala momka dok je trčao kroz Central park jedne veoma hladne subote. I ne mislim da tu ima bilo čega lošeg - rekla je. Prisetila se i jednog od njihovih prvih sastanaka. Dok su plaćali kafu, na Patrikovom telefonu je ugledala fotografije dece.

- Ko su ove slatkice? - pitala je, ne znajući da su to njegova deca koja su u međuvremenu preminula.

Patrik kaže da mu se život promenio nabolje otkako je upoznao Rejčel.

- Uvek pokušavam da preuzmem deo tereta na sebe. Uvek želim da težim tome. Znam da ne mogu da popravim stvari, ne mogu da mu vratim decu. Ali ako mogu da ih poštujem i omogućim Patu da tuguje, a da istovremeno njihovu uspomenu održimo živom, onda je to sve što mogu da uradim - rekla je Rejčel.

Patrik Klensi u sudnici Foto: David L. Ryan/Pool The Boston Globe

"Nisam znao kako da se nosim sa njenom bolešću"

Patrik je u intervjuu govorio i o periodu koji je prethodio ubistvima. Rekao je da je Lindzi još u oktobru 2022. počela da pati od nesanice.

- Nisam znao kako da se nosim sa postporođajnom bolešću kod nje. Siguran sam da postoje stvari koje nisam video. Mislim da mentalna bolest ima sposobnost da bude tragično varljiva - rekao je.

Lindzino psihičko stanje nastavilo je da se pogoršava nakon rođenja trećeg deteta. Mučili su je anksioznost i nesanica, a do decembra je Patriku govorila o samoubilačkim mislima i neželjenim mislima o povređivanju dece. Tada je nekoliko dana provela u bolnici Meklin. Nakon povratka kući Patrik je verovao da se njeno stanje poboljšava.

Patrik Klensi Foto: David L. Ryan/Pool The Boston Globe

- Mislim da sam uradio najbolje što sam mogao sa onim što sam tada imao. I živim sa posledicama. Živim sa njima svakog dana. Ali mislim da sam uradio najbolje što sam mogao - rekao je.

Patrik je 24. januara 2023. godine otišao da obavi neke obaveze i pokupi hranu za porodicu. Kada se vratio, pronašao je Lindzi napolju, nakon što je skočila kroz prozor sa drugog sprata, a zatim je u podrumu pronašao i svoje troje dece.

Lindzi je preživela pokušaj samoubistva, ali je ostala paralizovana od struka naniže.

- Pitao sam je da li se seća šta se dogodilo. Rekla je da je bilo kao san - ispričao je Patrik.

Kasnije mu je tokom telefonskog razgovora rekla da je čula muški glas koji joj je naredio da ubije decu, a zatim i sebe.

1/7 Vidi galeriju Porota ni posle sedam dana nije uspela da odluči o krivičnoj odgovornosti Lindzi Klensi za ubistvo troje dece. Sudija je poništio suđenje. Foto: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger, Josh Reynolds/FR25426 AP

"Nisam mislio da ću dočekati 35. rođendan"

Patrik je otvoreno govorio i o posledicama tragedije po sebe.

- Bilo je dana kada sam mislio da neću dočekati svoj 35. rođendan i bilo mi je potpuno svejedno - rekao je.

Posebno je teško podneo četiri dana tokom kojih je njegov najmlađi sin Kalan još uvek bio živ u bolnici.

- Te noći sam zaista mislio da postoji šansa da će Kalan preživeti. Sećam se da sam samo mislio: daj mi jednog, samo mi daj jedno dete i podizaću ga najbolje što mogu. Pružiću mu najbolji život koji mogu. Pričaću mu o bratu i sestri i nadao sam se tome - rekao je.

Kada je shvatio da Kalan neće preživeti, pokušao je da bude uz njega tokom poslednjih dana. Kroz suze je ispričao da mu je rekao: "Mnogo mi je žao."

- Držao sam ga. Ležao sam pored njega i umro je u mom naručju - rekao je Patrik.

Kasnije se preselio u Njujork kako bi pobegao od ogromne pažnje javnosti u Masačusetsu. Na dan kada je Kalan trebao da napuni godinu dana otišao je u katedralu Svetog Patrika, zapalio sveću i poručio u molitvi sinu: "Volim te, druže."

- Izašao sam na Petu aveniju i počeo da plačem kao kiša, a nikoga nije bilo briga. Ta anonimnost mi je omogućila da tugujem u miru - rekao je.

Lindzi Klensi Foto: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger

"Lindzi nije čudovište"

Uprkos svemu što se dogodilo, Patrik (38) je rekao da Lindzi ne smatra "čudovištem". Kaže da bi ga odbijanje da joj oprosti "izjedalo iznutra zauvek". Lindzi, koja se i dalje nalazi u bolnici u Tjuksberiju, nikada od njega nije tražila oproštaj, ali je on odlučio da joj ga pruži.

Patrik je tokom suđenja svedočio o tragediji, a neposredno pre nego što je u sudnici pušten snimak njegovog poziva hitnoj pomoći doživeo je, kako je opisao, "ogroman traumatski napad panike".

- Svedočenje je veoma teško. Drugog dana mnogo toga bilo je usredsređeno na noć 24. januara. Napravili smo pauzu neposredno pre nego što su pustili snimak poziva hitnoj pomoći, za koji sam znao da će biti užasan - rekao je.

Otišao je u prostoriju iza sudnice i počeo da doživljava snažan napad panike.

- Srce mi je jako lupalo. Stavili su me u ambulantna kola. Ponudili su mi lekove, ali sam rekao: "Ne želim ih, jer želim da se vratim i završim ovo kako bih mogao da stavim tačku." I vratio sam se i završio svedočenje - ispričao je.

Lindzi Klensi Foto: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger

Teorije zavere na internetu

Patrik se nakon tragedije suočio i sa brojnim teorijama zavere na internetu, u kojima su pojedinci tvrdili da je na neki način bio umešan u smrt svoje dece. Njegovi pokreti tokom kobne noći, razvod od Lindzi, kao i kasnija veza i brak sa Rejčel bili su predmet brojnih spekulacija. Međutim, nema dokaza da je Patrik imao bilo kakve veze sa smrću dece i protiv njega nikada nije podignuta optužnica.

- To duboko šteti nasleđu moje dece. To je ogromna distrakcija od onoga što je ovde zaista važno, a to je mentalno zdravlje žena u periodu oko porođaja. I nanelo je stvarnu štetu stvarnim ljudima - rekao je.

Njegovi advokati oštro su reagovali na tvrdnje koje kruže internetom i upozorili da bi ljudi koji šire lažne optužbe mogli da se suoče sa pravnim posledicama. Rejčel je takođe stala u odbranu svog supruga.

- Ne razumem kako je priča toliko iskrivljena. Ali nadam se da ljudi znaju da je Pat, kao što sam već rekla, najnesebičniji otac i partner koji pruža ogromnu podršku - rekla je. Patrik je tokom intervjua otkrio i da i dalje razgovara sa svojom decom.

- Pričam s njima sve vreme - rekao je. Na pitanje šta im govori, odgovorio je: "Pomozite mi. Sve vreme."

Kada ga je voditelj pitao da li mu pomažu, Patrik je rekao:

- Volim da verujem da pomažu. To je način da ostanem povezan s njima.