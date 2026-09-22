NIJE MOGAO DA VERUJE ŠTA DRŽI U RUKAMA: Italijan našao OGROMNO BOGATSTVO u ujakovom sefu, usledio HLADAN TUŠ - sada želi da ide na sud
- Italijan iz Kunea pronašao je ujakov sef sa više od dve milijarde starih lira, što je oko 1,03 miliona evra po zvaničnom kursu.
- Banka je odbila zamenu jer je rok za konverziju lira odavno istekao, pa novac sada nema stvarnu vrednost.
- Stefano P. planira sudski postupak, tvrdeći da zastarelost treba računati od trenutka kada je nasledstvo pronašao.
Kada je počeo da sređuje imovinu svog pokojnog ujaka, Italijan (51) nije mogao ni da zamisli iznenađenje koje ga je čekalo.
Stefano P. iz Kunea, grada na severu Italije, otkrio je sef pun novčanica među stvarima svog ujaka, koji nije imao dece.
Nakon što je prebrojao novac, otkrio je da se u njemu nalazi više od dve milijarde italijanskih lira, što bi po zvaničnom kursu bilo približno 1,03 miliona evra.
Međutim, ubrzo je saznao da do ovog bogatstva neće biti tako lako doći. Italijanska lira je prestala da bude zvanična valuta krajem 2001. godine, a evropske novčanice i kovanice su uvedene 1. januara 2002. godine.
Prošao rok za zamenu
Građani su tada mogli da zamene staru valutu za evre, po kursu od 1.936,27 lira za jedan evro. Međutim, rok za zamenu je odavno prošao, što znači da Stefanovo nasledstvo, barem za sada, nema stvarnu novčanu vrednost.
Nakon što je pronašao novac, obratio se italijanskoj centralnoj banci, Banca d'Italia, jedinoj instituciji ovlašćenoj za razmenu bivše nacionalne valute.
Međutim, njegov zahtev je odbijen. Umesto milion evra, Stefanu je ostala velika količina novčanica koje više nisu u opticaju.
Planira da pokrene sudski postupak
Uprkos odbijanju, pedesetjednogodišnjak ne namerava da se odrekne svog nasledstva. Obratio se udruženju "Associazione Italia", uz čiju pomoć planira da pokrene sudski postupak.
Njegovi advokati će se pozivati na član 2935. italijanskog građanskog zakonika, pokušavajući da dokažu da se desetogodišnji rok zastarelosti u njegovom slučaju ne treba računati od isteka mogućnosti razmene lira, već od trenutka kada je on, kao naslednik, zapravo pronašao novac.
Slična situacija se već dogodila u italijanskoj pokrajini Mesina. Tamo je novi vlasnik, renovirajući kuću koja je godinama bila prazna, otkrio sedam konzervi sa ukupno 135,4 miliona lira.
U njima je bilo sakriveno 1.354 novčanice, svaka u apoenima od 100.000 lira. Iako je pronađeni iznos vredeo skoro 70.000 evra prema bivšem kursu, banka je i u tom slučaju odbila da ga zameni zbog isteka propisanog roka, javlja slovenački portal 24ur.
(Kurir.rs/24eur)