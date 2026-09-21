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Divlja životinja pojavila se u ranim jutarnjim satima u nedelju na plaži u Neos Marmarasu, na istočnoj strani naselja, nedaleko od sportskog terena, a jedna radnica iz tog kraja našla se gotovo licem u lice sa njom.

Žena se oko dva sata ujutru susrela sa divljom životinjom na plaži u Neos Marmarasu, a kako je ispričala za halkidikinews.gr, u prvi mah je pomislila da je reč o psu.

Incident se dogodio kada je mlada žena, nakon završetka smene na poslu, kao i svake večeri, otišla na noćno kupanje.

Na plaži u Neos Marmarasu, sa strane gde se nalazi sportski teren, prišla je životinji na svega nekoliko koraka. U prvi mah pomislila je da je u pitanju pas.

Uspela je da je udalji od sebe, a da pritom nije došlo do napada.

Životinja koja se vidi na snimku više podseća na zlatnog šakala, međutim, na osnovu dostupnog video-materijala nije moguće sa potpunom sigurnošću izvršiti naučnu identifikaciju.

I sama žena je rekla:

"Ne mogu da razlikujem da li je vuk ili šakal."

Snimak koji je objavio halkidikinews.gr prikazuje životinju kako se tokom noći kreće u području plaže.

Pojavila se nakon prethodnih napada

Nova pojava privukla je posebnu pažnju jer se dogodila samo nekoliko dana nakon što su u Neos Marmarasu zabeležena dva slučaja napada na ljude.

U prethodnim incidentima divlja životinja napala je muškarca (46), kome je nanela povrede u predelu vrata, dok je u drugom slučaju povređeno dvogodišnje dete, koje je prevezeno u Univerzitetsku bolnicu "Hipokrat" u Solunu.

U drugom slučaju uzet je uzorak DNK i poslat u Laboratoriju za genetiku Odeljenja za biologiju Aristotelovog univerziteta u Solunu (AUTH), kako bi se utvrdilo da li je životinja bila šakal ili vuk i da li je povezana sa ranijim napadom na petogodišnju devojčicu na istom području, u septembru 2025. godine.

Nije poznato da li je životinja koja je snimljena u ranim jutarnjim satima u nedelju ista ona koja je bila umešana u prethodne incidente.