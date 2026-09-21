UŽAS NA PLAŽI U NEOS MARMARASU! Turisti uznemireni, kamera snimila OPASNU ŽIVOTINJU (VIDEO)
- Divlja životinja snimljena je u ranim jutarnjim satima na plaži u Neos Marmarasu, a žena koja ju je srela mislila je da je pas i uspela da je udalji bez napada.
- Na osnovu snimka nije moguće sa sigurnošću utvrditi da li je reč o šakalu ili vuku, iako životinja više podseća na zlatnog šakala.
- Pojava je usledila nekoliko dana nakon dva napada na ljude u istom mestu, uključujući povrede muškarca i dvogodišnjeg deteta.
Divlja životinja pojavila se u ranim jutarnjim satima u nedelju na plaži u Neos Marmarasu, na istočnoj strani naselja, nedaleko od sportskog terena, a jedna radnica iz tog kraja našla se gotovo licem u lice sa njom.
Žena se oko dva sata ujutru susrela sa divljom životinjom na plaži u Neos Marmarasu, a kako je ispričala za halkidikinews.gr, u prvi mah je pomislila da je reč o psu.
Incident se dogodio kada je mlada žena, nakon završetka smene na poslu, kao i svake večeri, otišla na noćno kupanje.
Na plaži u Neos Marmarasu, sa strane gde se nalazi sportski teren, prišla je životinji na svega nekoliko koraka. U prvi mah pomislila je da je u pitanju pas.
Uspela je da je udalji od sebe, a da pritom nije došlo do napada.
Životinja koja se vidi na snimku više podseća na zlatnog šakala, međutim, na osnovu dostupnog video-materijala nije moguće sa potpunom sigurnošću izvršiti naučnu identifikaciju.
I sama žena je rekla:
"Ne mogu da razlikujem da li je vuk ili šakal."
Snimak koji je objavio halkidikinews.gr prikazuje životinju kako se tokom noći kreće u području plaže.
Pojavila se nakon prethodnih napada
Nova pojava privukla je posebnu pažnju jer se dogodila samo nekoliko dana nakon što su u Neos Marmarasu zabeležena dva slučaja napada na ljude.
U prethodnim incidentima divlja životinja napala je muškarca (46), kome je nanela povrede u predelu vrata, dok je u drugom slučaju povređeno dvogodišnje dete, koje je prevezeno u Univerzitetsku bolnicu "Hipokrat" u Solunu.
U drugom slučaju uzet je uzorak DNK i poslat u Laboratoriju za genetiku Odeljenja za biologiju Aristotelovog univerziteta u Solunu (AUTH), kako bi se utvrdilo da li je životinja bila šakal ili vuk i da li je povezana sa ranijim napadom na petogodišnju devojčicu na istom području, u septembru 2025. godine.
Nije poznato da li je životinja koja je snimljena u ranim jutarnjim satima u nedelju ista ona koja je bila umešana u prethodne incidente.
(Kurir.rs/b92)