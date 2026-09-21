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Osamnaestogodišnja majka uhapšena je nakon što je, prema navodima policije, ostavila svoju jednomesečnu bebu nepoznatoj ženi na autobuskom stajalištu, a zatim pobegla Uberom.

Karla Ibara (18) navodno je ostavila bebu na autobuskom stajalištu jer više nije želela da se brine o detetu, saopštila je policija San Antonija.

Incident se dogodio prošle nedelje u centru San Antonija u Teksasu, kada je Ibara prišla Dženifer Benavides i zamolila je da joj pozajmi telefon.

Dženifer je počela da se divi bebi, ali situacija je ubrzo dobila potpuno neočekivan obrt. Tinejdžerka je počela da joj predaje dokumenta svog sina, uključujući izvod iz matične knjige rođenih, dokumentaciju o zdravstvenom osiguranju i karticu socijalnog osiguranja.

Zatim je upitala Dženifer da li želi da uzme dete.

"Počela je da mi daje njegov izvod iz matične knjige rođenih, Medicaid i karticu socijalnog osiguranja", ispričala je Dženifer za KSAT 12.

"Rekla mi je: 'Pa, hoćeš li ga ti? Daću ga nekome, daću ga bilo kome'", navela je ona.

Foto: Printscreen/Bexar County Sheriff's Office

Majka pobegla Uberom

Pokušavajući da pomogne tinejdžerki, Dženifer je ponudila da nju i bebu odveze do kuće svoje prijateljice u blizini, za koju je verovala da bi mogla da im pomogne.

Međutim, pre nego što su stigle tamo, Ibara je pobegla Uberom i ostavila jednomesečnog sina sa Dženifer.

Nakon što su nahranile i presvukle bebu, Dženifer i njena prijateljica pozvale su policiju San Antonija.

Ibara je uhapšena kada se kasnije vratila u taj deo grada.

Dete je nakon incidenta povereno na brigu rođacima.

Prema policiji San Antonija, Ibara je navodno bila odlučna da ostavi sina nepoznatoj osobi jer više nije želela da se brine o njemu.

" uprkos svim mogućnostima za pomoć koje postoje", rekla je Dženifer.

Mogla je legalno da ostavi novorođenče

Teksas ima takozvani Zakon o sigurnom utočištu (Safe Haven Law), koji roditeljima pod određenim uslovima omogućava da novorođenče anonimno predaju na za to određenim mestima bez krivičnopravnih posledica.

Zbog toga se postavlja pitanje zašto Ibara nije iskoristila tu mogućnost.

Prema podacima suda okruga Beksar, optužena je za napuštanje i ugrožavanje deteta uz nameru da se vrati.

Kaucija joj je određena u iznosu od oko 5.233 britanske funte.

Slični slučajevi šokirali javnost

Ovaj slučaj dolazi nakon što je u Australiji uhapšena 24-godišnja majka čije je novorođenče pronađeno mrtvo u kontejneru za smeće.

Užasnuti stanar pronašao je nagog dečaka u kesi za smeće u prostoru za odlaganje otpada jedne stambene zgrade. Osumnjičena je uhapšena nakon tronedeljne potrage.

Još jedan slučaj zabeležen je u Brazilu. Snimak nadzorne kamere navodno je zabeležio 25-godišnju ženu kako nosi crnu kesu u kojoj su se nalazili telo njene novorođene ćerke i posteljica, a zatim je ostavlja u smeću.