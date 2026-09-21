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Novi ukrajinski presretački dron STING S već je uništio desetak ruskih jurišnih dronova Geran-4 na mlazni pogon i nekoliko manjih krstarećih projektila Geran-5 tokom aktivnih borbenih testiranja, saopštio je ukrajinski proizvođač dronova Vajld Hornets (Divlji Stršljenovi) za Militarnyi 21. septembra.

STING S je razvijen na osnovu originalne platforme STING, namenjene borbi protiv ruskih bespilotnih letelica. Reč je o brzom kvadkopteru-presretaču posebno konstruisanom za uništavanje bespilotnih letelica na mlazni pogon.

Vajld Hornets za sada nije objavio tehničke karakteristike novog presretača uoči početka masovne proizvodnje. Kompanija je navela da bi konačne karakteristike STING S mogle dodatno da budu prilagođene tokom narednih nedelja na osnovu rezultata njegove upotrebe u realnim borbenim uslovima.

Prema pisanju portala Militarnyi, većina ciljeva koje je STING S do sada presreo uništena je korišćenjem sistema Hornet Vision Ctrl, tehnologije za daljinsko upravljanje razvijene za operacije dronovima.

"Očekujemo da će nam ovo omogućiti da brzo povećamo upotrebu novog presretača čim počne masovna proizvodnja i isporuka borbenim jedinicama", saopštili su iz kompanije Vajld Hortnets.

Ukrajinski presretači obaraju ciljeve na visini većoj od sedam kilometara

Platforma STING već je pokazala sposobnost uništavanja ruskih vazdušnih ciljeva na veoma velikim visinama. Militarnyi je 18. avgusta objavio da su ukrajinski operateri postavili novi visinski rekord kada su presretačem STING uništili rusku bespilotnu letelicu na visini većoj od sedam kilometara.

Vajld Hornets je naveo da je posada "Klever" iz jedinice bespilotnih sistema "Hrim", koja pripada 27. brigadi Nacionalne garde Ukrajine, presrela ruski dron na visini od čak 7.472 metra.

Time je premašen prethodno zabeleženi visinski rekord ukrajinskih presretačkih dronova. Ranije u avgustu operater Centra za specijalne operacije "A" ukrajinske Službe bezbednosti (SBU) uništio je ruski vazdušni cilj na visini od 6.955 metara, navodi Militarnyi.

Razvoj STING S odvija se u trenutku kada i drugi ukrajinski proizvođači ubrzano razvijaju presretače sposobne za borbu protiv sve bržih vazdušnih pretnji.

Ukrajinski proizvođač odbrambene opreme Vluchnyk takođe je 21. septembra objavio da je završio interna testiranja presretačkog drona Zorelit v5, razvijenog za uništavanje brzih ciljeva, uključujući jurišne bespilotne letelice na mlazni pogon.