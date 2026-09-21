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Predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao je u ponedeljak ukaz kojim je ruska podružnica američkog proizvođača ambalaže AptarGroup, sa sedištem u Ilinoisu, stavljena pod privremenu kontrolu države, što predstavlja najnoviji slučaj preuzimanja imovine zapadnih kompanija od strane Kremlja.

Kompanija Aptar Vladimir, koja je u vlasništvu Aptar Europe Holdinga, preneta je pod upravljanje kompanije H&N (Health & Nutrition), navodi se u ukazu.

H&N je ranije preuzeo rusku imovinu francuskog prehrambenog giganta Danone, nakon što ju je Kremlj 2023. godine stavio pod privremenu državnu upravu sličnim ukazom.

Pet velikih zapadnih kompanija na udaru za manje od nedelju dana

Aptar je najmanje peta velika zapadna kompanija čiju je imovinu Kremlj stavio pod kontrolu za manje od nedelju dana.

Putin je prošlog četvrtka rusko poslovanje francuskog lanca supermarketa Auchan, švajcarskog prehrambenog giganta Nestlé, lanca prodavnica za uređenje doma Lemana PRO, nekadašnjeg Leroy Merlina, kao i francuskih logističkih kompanija FM Logistics i Bati Logistics stavio pod kontrolu malo poznate ruske kompanije L.E.V. Management.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Rusija izbori u Rusiji Foto: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government

Ruski list Komersant procenio je vrednost prethodno preuzete imovine na najmanje 600 milijardi rubalja, odnosno oko 7,14 milijardi dolara.

Rusija ovakva preuzimanja opravdava kao odgovor na "neprijateljske" poteze zapadnih država koje su Moskvi uvele sankcije zbog invazije na Ukrajinu.

Moskou tajms je kontaktirao AptarGroup tražeći komentar kompanije.

Potez usledio nakon novih američkih sankcija

Ukaz je potpisan i nakon što je američki predsednik Donald Tramp potpisao sveobuhvatni zakon o sankcijama koji mu omogućava da uvede kaznene carine državama koje kupuju rusku naftu i gas.

Međutim, za sada nije jasno da li je preuzimanje kompanije Aptar Vladimir direktna odmazda Moskve zbog novog američkog zakona.

Rusija je od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine preuzela imovinu najmanje 30 stranih kompanija. Među njima su Carlsberg, Fortum, Uniper, Ariston, Bosch i AB.

Institut Kijevske škole ekonomije procenjuje da je vrednost strane imovine pre preuzimanja iznosila oko 74 milijarde dolara.

Ukupni gubici stranih kompanija koje su napustile Rusiju procenjuju se na čak 170 milijardi dolara, kada se uračunaju otpisi, sudske odluke i porezi koje su kompanije morale da plate prilikom izlaska sa ruskog tržišta.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Putin proširio mogućnosti države za preuzimanje imovine

Putin je u avgustu potpisao i ukaz koji ruskoj vladi omogućava da preuzme kontrolu nad strateški važnim objektima ukoliko njihovi vlasnici ne uspeju da ih zaštite od ukrajinskih napada ili dovoljno brzo saniraju štetu nastalu u udarima.