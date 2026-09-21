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Ukrajinska vojno-obaveštajna služba (HUR)objavila je navodni presretnuti razgovor u kojem teško ranjeni ruski vojnik govori da više ne može da izdrži, dok ga komandant optužuje da je odgovoran za pogibiju drugih pripadnika jedinice.

Prema tvrdnjama Ukrajinske vojno-obaveštajne službe (HUR), ruski vojnik je teško ranjen i ostavljen na bojnom polju. Nakon što je svom komandantu rekao da više ne može da izdrži bolove i povrede, navodno je izvršio samoubistvo.

HUR je 21. septembra objavio snimak razgovora, navodeći da je vojnik pripadnik 348. motorizovanog streljačkog puka 35. motorizovane brigade ruske vojske, koja deluje u pravcu Aleksandrovke.

- Završiću sa sobom. Zašto da čekam? Zašto da se mučim? - čuje se vojnik na snimku, prema navodima ukrajinske službe. On opisuje povrede desne strane tela i leve noge.

Umesto da razgovara o njegovoj evakuaciji, komandant ga je, prema HUR-u, optužio da je napustio položaj i time ugrozio jedinicu.

- Da nisi napustio položaj, sada ne bi patio - navodno mu je rekao komandant, optužujući ga da je svojim "nekontrolisanim" povlačenjem doprineo smrti drugih ruskih vojnika.

HUR tvrdi da je vojnik ostao da leži na terenu bez psihološke pomoći, nakon čega je izvršio samoubistvo.

Ukrajinska obaveštajna služba navodi da presretnuti razgovor ukazuje na probleme sa moralom i uslovima u pojedinim ruskim jedinicama. Ove tvrdnje dolaze iz ukrajinskih izvora i nisu nezavisno potvrđene, piše United24media.

U istom tekstu navodi se i raniji slučaj ruskog vojnika koji se predao Ukrajini nakon borbe u kojoj je poginulo oko 70 odsto njegove čete.