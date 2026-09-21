Slušaj vest

Dramatičan snimak tuče na aerodromu u Denveru u američkoj saveznoj državi Kolorado postao je viralan na društvenim mrežama nakon što je svađa dvojice putnika, praćena rasističkim uvredama i pretnjama, prerasla u fizički obračun.

Na snimku se vidi kako jedan muškarac više puta udara drugog u lice i telo u prostoru aerodromskog terminala, dok okupljeni putnici posmatraju sukob.

Prema objavljenom snimku, incidentu je prethodila žestoka verbalna rasprava tokom koje je beli muškarac uputio pretnju smrću crnom putniku.

"Sve što znam jeste da ćeš biti mrtav, dva metra pod zemljom", rekao mu je.

Drugi muškarac mu je odgovorio, a zatim se udaljio, pa je izgledalo da će se sukob završiti bez fizičkog obračuna.

Rasistička uvreda bila okidač za tuču

Međutim, muškarac je nastavio da dobacuje za njim, a zatim mu uputio tešku rasističku uvredu.

Kada ju je čuo, drugi putnik se zaustavio, polako okrenuo i spustio ranac na pod. Potom je krenuo nazad prema muškarcu sa kojim se prethodno raspravljao.

Nekoliko trenutaka kasnije snažno ga je udario u lice, nakon čega je usledila serija udaraca.

Na snimku se vidi kako muškarac na podu pokušava nogama da odgurne napadača, ali ovaj nastavlja da ga udara u lice i telo.

Sukob je prekinut tek kada je prišla žena u fluorescentnom prsluku i intervenisala. U pozadini se čuje i aplauz pojedinih ljudi koji su posmatrali incident.

Snimak obračuna postao je ogroman hit na internetu i prema navodima britanskih medija pregledan je više od 181 milion puta. U viralnoj objavi incident je opisan kao "poetska pravda".

Niz incidenata među putnicima

Snimak iz Denvera pojavio se u trenutku kada pažnju javnosti privlači još nekoliko nasilnih incidenata među putnicima.

Objavljen je i snimak tuče tokom leta aviona Boeing 787 Dreamliner kompanije Biman Bangladesh Airlines, na kojem se vidi kako se putnici udaraju preko sedišta dok ostali, među kojima su bila deca i starije osobe, pokušavaju da ih razdvoje.

U drugom nedavnom slučaju putnici su jednog muškarca vezali lepljivom trakom za sedište nakon što je navodno vređao druge putnike i fizički nasrnuo na jednog od njih, oštetivši mu i laptop.