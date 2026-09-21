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Novi udari na ključne ruske rafinerije dodatno su pogodili proizvodnju goriva, a Kijev tvrdi da kumulativna šteta sada obuhvata više od 45 odsto projektovanih kapaciteta prerade nafte u Rusiji.

1/7 Vidi galeriju Napad na rafineriju u Rusiji Foto: Printskrin

Ukrajinski Generalštab saopštio je 21. septembra da su napadi na rusku naftnu infrastrukturu između 14. i 20. septembra onesposobili više od 45 odsto projektovanih kapaciteta prerade nafte u Rusiji.

Među glavnim metama bili su rafinerija u Sizranju, rafinerija Slavnjeft-JANOS u Jaroslavu i Moskovska rafinerija Gazpromnjefta.

1/5 Vidi galeriju Ukrajinci gađali rafineriju u Sizranju Foto: Printscreen

U Sizranju je 15. septembra pogođena jedinica za primarnu destilaciju nafte AVT-6, dok je 17. septembra u rafineriji JANOS pogođena jedinica AVT-3. Dan kasnije, 20. septembra, napadnuta je moskovska rafinerija, gde su pogođene jedinice za preradu sirove nafte i izomerizaciju.

Ukrajinski Generalštab tvrdi da su posledice napada već dovele do problema sa snabdevanjem kvalitetnim gorivom, uključujući značajan pad proizvodnje benzina i dizela standarda Euro-5.

1/9 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Belgorod, Rostov na Donu i Taganrog - 27. jul 2026. godine Foto: screenshot X

Napadi su pogodili i rusku vojnu industriju. U Taganrogu je meta bila fabrika "Atlant Aero", koja proizvodi izviđačke i udarne dronove "Molnija" i delove za bespilotne letelice "Orion".

Podaci Međunarodne agencije za energetiku (IEA) pokazuju da je ruska prerada nafte već ozbiljno pogođena.

U junu je prerada pala na oko 3,8 miliona barela dnevno, što je najniži nivo za više od dve decenije i oko 30 odsto manje nego godinu dana ranije. Proizvodnja benzina je oko 20 odsto niža nego 2025. godine, dok je proizvodnja dizela pala za gotovo 30 odsto.

1/6 Vidi galeriju Ukrajina napala dronovima Saratovsku oblast. Pogođena je rafinerija nafte, ima žrtava. Foto: screenshot X

Rojters je ranije objavio da su rafinerije u Sizranju i Saratovu obustavile rad posle ukrajinskih napada dronovima, što je dodatno pogoršalo probleme sa snabdevanjem gorivom u Rusiji.