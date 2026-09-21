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Novi udari na ključne ruske rafinerije dodatno su pogodili proizvodnju goriva, a Kijev tvrdi da kumulativna šteta sada obuhvata više od 45 odsto projektovanih kapaciteta prerade nafte u Rusiji.

Napad na rafineriju u Rusiji Foto: Printskrin

Ukrajinski Generalštab saopštio je 21. septembra da su napadi na rusku naftnu infrastrukturu između 14. i 20. septembra onesposobili više od 45 odsto projektovanih kapaciteta prerade nafte u Rusiji.

Među glavnim metama bili su rafinerija u Sizranju, rafinerija Slavnjeft-JANOS u Jaroslavu i Moskovska rafinerija Gazpromnjefta.

Ukrajinci gađali rafineriju u Sizranju Foto: Printscreen

U Sizranju je 15. septembra pogođena jedinica za primarnu destilaciju nafte AVT-6, dok je 17. septembra u rafineriji JANOS pogođena jedinica AVT-3. Dan kasnije, 20. septembra, napadnuta je moskovska rafinerija, gde su pogođene jedinice za preradu sirove nafte i izomerizaciju.

Ukrajinski Generalštab tvrdi da su posledice napada već dovele do problema sa snabdevanjem kvalitetnim gorivom, uključujući značajan pad proizvodnje benzina i dizela standarda Euro-5.

Ukrajinski napad na Belgorod, Rostov na Donu i Taganrog - 27. jul 2026. godine Foto: screenshot X

Napadi su pogodili i rusku vojnu industriju. U Taganrogu je meta bila fabrika "Atlant Aero", koja proizvodi izviđačke i udarne dronove "Molnija" i delove za bespilotne letelice "Orion".

Podaci Međunarodne agencije za energetiku (IEA) pokazuju da je ruska prerada nafte već ozbiljno pogođena.

U junu je prerada pala na oko 3,8 miliona barela dnevno, što je najniži nivo za više od dve decenije i oko 30 odsto manje nego godinu dana ranije. Proizvodnja benzina je oko 20 odsto niža nego 2025. godine, dok je proizvodnja dizela pala za gotovo 30 odsto.

Ukrajina napala dronovima Saratovsku oblast. Pogođena je rafinerija nafte, ima žrtava. Foto: screenshot X

Rojters je ranije objavio da su rafinerije u Sizranju i Saratovu obustavile rad posle ukrajinskih napada dronovima, što je dodatno pogoršalo probleme sa snabdevanjem gorivom u Rusiji.

Napomena: Brojka od više od 45 odsto odnosi se na procenu ukrajinskog Generalštaba o projektovanim kapacitetima, a ne nužno na količinu nafte koja je trenutno potpuno van proizvodnje.

(Kurir.rs/United24media/Preneo: V.M.)

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