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reč je i o istrazi o američkim vojnim operacijama u Avganistanu

reč je i o istrazi o američkim vojnim operacijama u Avganistanu

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Vašington navodno priprema do sada najšire mere protiv Međunarodnog krivičnog sudanakon što je izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Američka administracija predsednika Donalda Trampa priprema sveobuhvatne sankcije protiv Međunarodnog krivičnog suda (MKS), javlja "Volstrit džurnal", a prenosi "Indipendent".

Mere bi mogle da budu uvedene već ove nedelje, tokom ili neposredno nakon zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Prema dostupnim informacijama, sankcije bi mogle da zabrane veći deo finansijskih transakcija sa Sudom i da mu onemoguće poslovanje u američkim dolarima. Time bi MKS mogao praktično da bude odsečen od velikog dela međunarodnog finansijskog sistema.

Mere bi predstavljale značajnu eskalaciju američkog pritiska na Sud. Vašington je već uveo sankcije pojedinim sudijama i tužiocima MKS-a, ali do sada nije sankcionisao čitavu instituciju.

Američki zvaničnici žele da Sud odustane od naloga za hapšenje izraelskih zvaničnika, kao i od ranije istrage o američkim vojnim operacijama u Avganistanu.

1/7 Vidi galeriju Predsednik SAD-a Donald Tramp i premijer Izraela Benjamin Netanjahu. Foto: Evan Vucci/AP, WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

MKS je 2024. godine izdao nalog za hapšenje Netanjahua zbog navodnih ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti tokom rata u Gazi. Sjedinjene Američke Države nisu članica MKS-a, a Tramp je ranije poručio da Netanjahu neće biti uhapšen ukoliko poseti SAD.

Ako bi sankcije bile uvedene protiv čitave institucije, američkim građanima i kompanijama bilo bi zabranjeno da MKS-u pružaju novac, robu ili usluge bez posebne dozvole američkog Ministarstva finansija.

To bi moglo da oteža rad Suda, uključujući plaćanje zaposlenih, angažovanje istražitelja, nabavku IT usluga i osiguranje.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Američki državni sekretar Marko Rubio je u julu pokrenuo kampanju za izolaciju MKS-a i pozvao druge države da povuku podršku toj instituciji. Prema Rojtersu, Vašington sada razmatra mere koje bi obuhvatile čitav Sud i njegovih oko 900 zaposlenih.