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Pakistanje objavio da su njegovi borbeni avioni ubili 28 neprijateljskih boraca u navodnim skrovištima na istoku Avganistana čije vlasti kažu da su poginula svega tri, ali da će istom merom odgovoriti Pakistanu.

Do tih napada je došlo dan pošto je šest pripadnika bezbednosnih snaga Pakistana, uključujući dva oficira, poginulo u okršaju sa militantima blizu granice sa Avganistanom.

Pre toga, u petak, bombaš-samoubica je napao džamiju unutar policijskog kompleksa u pakistanskom gradu Kohat. Usledio je dvadesetočasovni oružani sukob sa osam naoružanih napadača i poginula je najmanje 21 osoba - uglavnom policajci, a više od 100 je ranjeno, saopštili su pakistanski zvaničnici.

Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za te napade, ali sumnja je pala na pakistanske talibane - Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), koji su poslednjih godina pojačali napade na policiju i druge snage u Pakistanu.

Mada je TTP samostalna grupa, u savezu je sa talibanima koji vladaju u Avganistanu. Pakistan je više puta optuživao talibansku vladu u Kabulu da pruža utočište liderima TTP-a i dozvoljava njihovim borcima da izvode prekogranične napade što Vlada Avganistana negira.