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Dušan Smodej, slovenački umetnik i bivši rukovodilac umetničkog kolektiva Fotopub iz Novog Mesta, koji se našao u središtu velike afere nakon niza optužbi za seksualno nasilje i druga krivična dela, javno je optužio Luku Meseca da konzumira kokain.

Koordinator slovenačke Levice i kandidat za gradonačelnika Ljubljane Luka Mesec objavio je rezultate testa na droge koji je uradio nakon što ga je Smodej, glavni akter afere Fotopub, javno optužio za konzumiranje kokaina.

Analiza urina, obavljena u petak na Institutu za sudsku medicinu, pokazala je da je Mesec negativan na sve testirane ilegalne droge.

Mesec je na društvenim mrežama naveo da se testirao istog dana kada su objavljene Smodejeve optužbe. Dodao je da je isti test uradio i pre četiri godine, kada mu je novinarka ponudila brzi test iz apoteke kako bi odgovorio na tadašnje tvrdnje o njegovoj povezanosti sa aferom Fotopub. Prema njegovim rečima, i tada je rezultat bio negativan.

Smodej tvrdi da je lično video Meseca kako uzima kokain

Povod za novo testiranje bio je intervju koji je Smodej prošle nedelje dao portalu Info360. On je, između ostalog, tvrdio da je lično video Meseca kako uzima kokain i da su navodno drogu konzumirali zajedno.

Smodej je rekao da je Meseca upoznao preko kruga ljudi povezanih sa Fotopubom i tvrdio da je jednom prilikom, nakon konzumiranja kokaina, Mesec morao da izađe na balkon jer je navodno uzeo preveliku količinu.

Takođe je tvrdio da je Mesecovo navodno konzumiranje droge predstavljalo svojevrsnu "javnu tajnu".

Mesec je sve optužbe odbacio i nazvao ih "fantazijama i namernim lažima".

Rekao je da je bio u Fotopubu na otvaranju izložbe, što, kako je istakao, potvrđuje i fotografija koja se godinama pojavljuje u javnosti, ali je odbacio tvrdnje da se družio sa Smodejem ili da su zajedno uzimali drogu.

Mesec je Smodejeve tvrdnje povezao i sa predstojećim lokalnim izborima u Ljubljani. Rekao je da je pre odluke da se kandiduje za gradonačelnika bio upozoren da će kampanja biti prljava i da će protiv njega biti korišćeni različiti pokušaji diskreditacije.

Podsetio je i na Smodejeve izjave iz 2022. godine, nakon izbijanja afere Fotopub. Prema Mesecovim rečima, Smodej je tada govorio drugačije, odnosno tvrdio da poznaje Meseca, ali da se nisu družili niti zajedno konzumirali ilegalne droge. Mesec sada postavlja pitanje zbog čega je Smodej promenio iskaz.

Optužnica protiv Smodeja postala pravosnažna

Najnovije Smodejeve optužbe pojavile su se u trenutku kada se, nakon četiri godine, ponovo intenzivno izveštava o slučaju Fotopub.

Afera je izbila u avgustu 2022. godine, nakon anonimnih svedočenja o navodnom seksualnom nasilju, drogiranju i drugim oblicima zlostavljanja povezanim sa događajima oko Fotopuba, udruženja kojim je rukovodio Smodej.

Smodej je nakon izbijanja afere odbacio optužbe, ugasio udruženje i napustio Sloveniju. Poslednjih godina boravio je u inostranstvu, između ostalog u Italiji i Francuskoj.

Protiv njega je u međuvremenu podignuta optužnica, koja je postala pravosnažna 11. marta ove godine. Zbog zaštite privatnosti navodnih žrtava pripremna ročišta bila su zatvorena za javnost, pa detalji optužnice sve do prošle nedelje nisu bili javno poznati.

Prema informacijama koje je 18. septembra objavila televizija POP TV, a preneli N1, Dnevnik i drugi slovenački mediji, optužnica se zasniva na iskazima dve oštećene osobe, dok je policija tokom ranije istrage evidentirala ukupno devet potencijalnih žrtava.

Tužilaštvo Smodeju, prema objavljenim detaljima optužnice, stavlja na teret tri krivična dela.

Teške optužbe za seksualno nasilje i zlostavljanje

Jedan slučaj odnosi se na događaj iz 2016. godine. Prema iskazu oštećene, Smodej je tada navodno tokom vožnje prisilio tada 16-godišnju devojku na oralni seksualni odnos, preteći da će namerno izazvati saobraćajnu nesreću i ubiti je.

Nakon toga ju je, prema navodima optužnice, odvezao u prostorije Fotopuba, gde je navodno usledio i seksualni odnos uz primenu sile.

Drugi slučaj povezan je sa navodnim prisiljavanjem na uzimanje droge radi seksualnog iskorišćavanja.

Treći se, prema objavljenim detaljima, odnosi na događaj iz 2021. godine. Tužilaštvo navodno tvrdi da je Smodej žrtvu mučio industrijskim fenom, nakon čega joj je gasio cigarete na koži.

Prema mišljenju veštaka navedenom u optužnici, tri takve povrede opisane su kao duboke opekotine koje su izazvale veoma jake bolove.

U drugom delu optužnice navodi se i da je jedna od žrtava navodno bila zgrabljena, gurana i odvedena u Smodejevu sobu, gde ju je, prema tvrdnjama tužilaštva, udarao kaišem.

Smodej odbacuje sve krivične optužbe. U razgovoru za Info360 negirao je krivičnu odgovornost za dela koja mu se stavljaju na teret.