POGOĐEN TANKER U ORMUSKOM MOREUZU! Otkriveno čiji projektil je u pitanju, povređena dva člana posade
Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) saopštio je da je tanker pogođen "nepoznatim projektilom" dok se kretao ka Ormuskom moreuzu. Dva člana posade zadobila su lakše povrede.
UKMTO je naveo da brod, prema dostupnim informacijama, nastavlja put ka sledećoj luci sopstvenim pogonom. Za sada nema izveštaja o bilo kakvom uticaju na životnu sredinu.
Teheran je uspostavio kontrolu nad većim delom Ormuskog moreuza otkako su SAD i Izrael započeli rat 28. februara. U mirnodopskim uslovima, kroz Ormuz je svakodnevno prolazilo oko 20 miliona barela nafte - što čini približno petinu svetskih zaliha.
Pojedini tankeri ponovo prolaze kroz moreuz, ali je obim saobraćaja znatno manji nego što je nekada bio.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)