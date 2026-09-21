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Francuska i Slovačka uspele su da izdejstvuju uklanjanje dvojice ruskih oligarha sa liste sankcija Evropske unije, u poslednjem pokušaju članica da postignu kompromis i izbegnu da hiljade osoba povezanih sa Kremljom budu skinute sa sankcione liste.

Dogovor o ukidanju sankcija rusko-uzbekistanskom tajkunu Ališeru Usmanovu i rusko-izraelskom milijarderu Mihailu Fridmanu trebalo bi formalno da bude odobren do 20 časova u ponedeljak. Aktuelne sankcije EU, za čije je produženje potrebna jednoglasna saglasnost svih 27 članica, isticale su u utorak.

Prošle nedelje postojeći režim sankcija produžen je za samo sedam dana kako bi ambasadori država članica dobili dodatno vreme za postizanje dogovora.

U zamenu za skidanje dvojice milijardera sa liste, Pariz i Bratislava pristali su da se period važenja postojećeg režima sankcija produži sa šest na 36 meseci.

Francuska tražila skidanje Usmanova sa liste

Francuska je posebno insistirala na ukidanju sankcija Ališeru Usmanovu, a diplomate tvrde da je taj potez povezan sa pokušajima da se obezbedi oslobađanje dvojice francuskih državljana koji se nalaze u Azerbejdžanu, kroz razmenu zatvorenika čiji su detalji obavijeni velom tajne.

Foto: Igor IVANKO / AFP / Profimedia

Slovačka, koja već duže vreme zahteva skidanje Mihaila Fridmana sa sankcione liste, potom je zatražila da i taj milijarder bude uklonjen sa liste ukoliko sankcije budu ukinute Usmanovu.

Pojedine diplomate izrazile su veliko nezadovoljstvo zbog toga što je Francuska sankcije EU koristila za ostvarivanje sopstvenog spoljnopolitičkog cilja.

"Ovo predstavlja opasan presedan koji omogućava da uski nacionalni interesi nadvladaju zajedničke sankcije protiv Rusije u trenutku kada rat ulazi u kritičnu fazu", rekao je jedan diplomata EU.

Države na istočnom krilu Evropske unije strahovale su da bi uklanjanje oligarha sa liste poslalo pogrešnu poruku Rusiji. Zauzvrat su tražile da se sankcije za gotovo 3.000 drugih pojedinaca i subjekata ne produžavaju automatski na tri godine.

Novi spor oko viza za ruske državljane

Diplomate su ranije nagovestile mogućnost još jednog kompromisa, prema kojem bi EU pooštrila vizna ograničenja za ruske državljane u zamenu za ublažavanje mera protiv Usmanova.

Francuska i Italija, koje spadaju među članice EU koje izdaju najveći broj turističkih viza ruskim državljanima, u julu su praktično blokirale zabranu izdavanja viza Rusima koji su učestvovali u ratu u Ukrajini.

Diplomate iz država na istočnom krilu EU sada veruju da bi spor oko Usmanova mogao da im pruži dovoljno političkog uticaja da pridobiju Francusku za strože vizne mere prema ruskim državljanima.