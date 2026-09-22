Slušaj vest

Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesti Internešeneloptužila je pobunjenike M23 na istoku Kongaza zlostavljanja i nezakonita ubistva rudara, kao i za krijumčarenje značajnih minerala u susednu Ruandu, navodeći da bi ti postupci mogli da predstavljaju ratne zločine.

Pobunjenici, koje podržava Ruanda, kontrolišu desetine rudnika u istočnim provincijama Konga, Severni Kivu i Južni Kivu, gde desetine hiljada rudara iskopavaju minerale koji su od ključnog značaja za veliki deo svetske elektronske industrije, uključujući mobilne telefone.

Amnesti je u izveštaju naveo da su razgovarali sa 26 osoba kako bi dokumentovali zločine za koje se navodi da su počinjeni od januara 2025. do marta 2026. godine, posebno u rudniku koltana u blizini Rubaje u Severnom Kivuu i rudniku zlata u Lomeru u Južnom Kivuu.

Šesnaest sagovornika, među kojima su bili rudari i civili, reklo je da su ih pobunjenici M23 ili pripadnici obezbeđenja u rudnicima pod kontrolom pobunjenika mučili ili zlostavljali, navodi se u izveštaju.

Organizacija za zaštitu ljudskih prava saopštila je da je dokumentovala zlostavljanja za koja je verovatno da predstavljaju zločine prema međunarodnom pravu, uključujući "egzekucije bez suđenja", izraz koji se koristi za ubistva izvršena izvan bilo kakvog pravnog okvira, kao i torturu, proizvoljna pritvaranja, prinudni rad i pljačku.

U izveštaju su detaljno opisane smrti 18 rudara u rudnicima Rubaja i Lomera.

- Svedoci i članovi porodica naveli su da je njih 10 pretučeno nasmrt, dvojica su ubijena iz vatrenog oružja, dok je šest rudara koji su bili oteti kasnije pronađeno mrtvo - navodi se.

Amnesti je takođe saopštio da je pronašao dokaze da se zlato iz područja na istoku Konga pod kontrolom M23 krijumčari u susednu Ruandu.

Stručnjaci Ujedinjenih nacija, Sjedinjene Američke Države i vlada Konga ranije su optuživali Ruandu da ostvaruje korist od kongoanskih minerala u zamenu za podršku pobunjenicima, što Ruanda negira.

Istočni Kongo, mineralima bogat deo ove centralnoafričke zemlje, decenijama je razaran nasiljem vladinih snaga i različitih oružanih grupa, uključujući M23, čije je ponovno jačanje poslednjih godina intenziviralo sukob i dodatno pogoršalo već ozbiljnu humanitarnu krizu.

Rudnik Rubaja jedno je od najvećih nalazišta koltana i mesto brojnih tragedija. U urušavanju rudnika u martu poginulo je najmanje 200 ljudi, dok je u odronu u januaru stradalo oko 200 osoba.

U rudniku zlata Lomera prošle godine došlo je do urušavanja u kojem je veliki broj rudara ostao zarobljen.

Kongo je prošle godine proizveo više od polovine svetske količine tantala - rude koja se dobija iz koltana i koristi se, između ostalog, u pametnim telefonima - dok je rudnik Rubaja učestvovao sa oko 15 odsto svetske proizvodnje, prema podacima Amnestja.