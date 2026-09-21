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Džihadisti su ovog meseca ubili više od 100 vojnika u centralnom Maliju, izjavila su dva izvora, dok je vojska saopštila da je evakuisala svoje snage iz napadnutog kampa i gađala položaje neprijatelja tokom kontraoperacije koja je trajala više od nedelju dana.

Napad 10. septembra u gradu Dioura, kao i drugi napad na aerodrom u gradu Sevare, predstavljaju najnovije akcije grupe Džama'at Nusrat al-Islam val-Muslimin (JNIM), povezane sa Al Kaidom, protiv vojnih vlasti Malija, koje su preuzele vlast državnim udarima 2020. i 2021. godine.

U aprilu se JNIM udružio sa separatističkom grupom FLA, predvođenom Tuarezima, kako bi izveo napade širom zemlje u kojima je ubijen ministar odbrane Malija i pogođen glavni aerodrom. Ti napadi ukazali su na nedostatak napretka provladinih snaga u borbi protiv pobunjenika.

1/6 Vidi galeriju Rat u Maliju - islamisti u ofanzivi protiv regularne vojske Foto: X printscreen

Izvori: Poginulo između 120 i 130 vojnika

Jedan bezbednosni izvor rekao je da je u napadu na Diouru 10. septembra poginulo 130 vojnika, dok je više od 100 zarobljeno. Diplomatski izvor naveo je da je stradalo oko 120 vojnika.

"Tokom ove operacije, koja je trajala više od nedelju dana, neka od naše braće po oružju, nažalost, pala su na bojnom polju, dok su napadačima naneti značajni gubici", saopštila je vojska Malija u subotu.

JNIM je prošle nedelje preuzeo odgovornost za napad od 10. septembra, tvrdeći da je ubio 150 vojnika.

U odvojenom incidentu, JNIM je u nedelju saopštio da je pogodio sisteme protivvazdušne odbrane na aerodromu u Sevareu, gde su smešteni vojni avioni i dronovi.

Grupa tvrdi da je u Sevareu i Konni, takođe u centralnom Maliju, ubila 33 pripadnika provladinih snaga.

Ruske snage učestvuju u borbama

Ruska paravojna grupa Afrički korpus pruža podršku vojsci Malija u borbama na oba područja.

Portparol malijske vojske nije odgovorio na zahteve za komentar.

Do ponedeljka je zabeleženo šest uzastopnih noći granatiranja aerodroma u Sevareu, rekao je jedan lokalni stanovnik za Rojters.

On je naveo da je posetio bolnicu u Sevareu, gde je video oko 40 ranjenih malijskih vojnika i ruskih boraca.

Prema njegovim rečima, ruski vojnici u ponedeljak više nisu bili vidljivi na ulicama Sevarea. Sagovornik Rojtersa zatražio je da ostane anoniman zbog straha od odmazde.