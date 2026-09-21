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Kremlj je u ponedeljak, 21. septembra, saopštio da u pregovorima čiji je cilj okončanje rata Rusije protiv Ukrajine nije ostvaren nikakav napredak, ali je izrazio nadu da će razgovori Moskve, Kijeva i Vašingtona na kraju biti nastavljeni.

"Za sada nema nikakvog razvoja događaja u pregovaračkom procesu", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenose ruski državni mediji.

Peskov je dodao da se Rusija nada nastavku trilateralnih pregovora o Ukrajini, ali nije naveo mogući datum ili mesto održavanja narednog sastanka.

Takođe nije izneo detalje o eventualnim kontaktima koji se trenutno odvijaju između tri strane, niti o koracima koje je Moskva spremna da preduzme kako bi pregovarački proces ponovo bio pokrenut.

Foto: screenshot YT/kpru

Pregovori stali posle tri runde

Predstavnici Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država održali su tri runde trilateralnih pregovora početkom 2026. godine. Dve su održane u Abu Dabiju u januaru i februaru, a zatim je 17. i 18. februara usledio još jedan sastanak u Ženevi.

Pregovori su doveli do razmene zarobljenika, ali nisu rezultirali sveobuhvatnim prekidom vatre niti političkim sporazumom.

Sve strane opisale su razgovore kao konstruktivne, istovremeno priznajući da postoje velike razlike u stavovima o okupiranim ukrajinskim teritorijama, bezbednosnim garancijama i uslovima za okončanje neprijateljstava.

Od februara nije održan nijedan novi trilateralni sastanak.

Moskva i Kijev ostaju na suprotnim pozicijama

Moskva nastavlja da zahteva da Ukrajina prizna rusku okupaciju ukrajinske teritorije i povuče svoje snage iz područja na koja Rusija polaže pravo, ali ih ne kontroliše u potpunosti.

Kijev je odbacio te zahteve i insistira na tome da svaki budući sporazum mora da zaštiti suverenitet Ukrajine i obezbedi čvrste i sprovodive bezbednosne garancije.

Rusija je u međuvremenu nastavila napade na ukrajinske gradove i nije javno pristala na sveobuhvatan prekid vatre.

Zelenski i Tramp spremaju sastanak u Njujorku

Peskovljeve izjave dolaze u trenutku kada se predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsednik SAD Donald Tramp pripremaju za sastanak na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Zelenski je u nedelju rekao da su se dvojica lidera dogovorila da se sastanu i razgovaraju o koracima ka okončanju rata.

Prema njegovim rečima, diplomatski proces dobio je novi zamah nakon nedavne posete američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera Kijevu.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Zelenski je dodao da je Ukrajina spremna da preduzme značajne korake ka deeskalaciji i zaštiti energetske infrastrukture, bezbednosti hrane i ljudskih života.