OPERACIJA USPELA, PACIJENT UMRO! Kremlj priznao da od pregovora nema ništa, evo šta sada čeka Moskva
- Tri runde pregovora početkom godine donele su razmenu zarobljenika, ali ne i dogovor o prekidu vatre, teritorijama i bezbednosnim garancijama.
- Zelenski i Tramp pripremaju sastanak na marginama Generalne skupštine UN, dok ukrajinski predsednik tvrdi da je nedavno pojačana diplomatska aktivnost.
Kremlj je u ponedeljak, 21. septembra, saopštio da u pregovorima čiji je cilj okončanje rata Rusije protiv Ukrajine nije ostvaren nikakav napredak, ali je izrazio nadu da će razgovori Moskve, Kijeva i Vašingtona na kraju biti nastavljeni.
"Za sada nema nikakvog razvoja događaja u pregovaračkom procesu", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenose ruski državni mediji.
Peskov je dodao da se Rusija nada nastavku trilateralnih pregovora o Ukrajini, ali nije naveo mogući datum ili mesto održavanja narednog sastanka.
Takođe nije izneo detalje o eventualnim kontaktima koji se trenutno odvijaju između tri strane, niti o koracima koje je Moskva spremna da preduzme kako bi pregovarački proces ponovo bio pokrenut.
Pregovori stali posle tri runde
Predstavnici Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država održali su tri runde trilateralnih pregovora početkom 2026. godine. Dve su održane u Abu Dabiju u januaru i februaru, a zatim je 17. i 18. februara usledio još jedan sastanak u Ženevi.
Pregovori su doveli do razmene zarobljenika, ali nisu rezultirali sveobuhvatnim prekidom vatre niti političkim sporazumom.
Sve strane opisale su razgovore kao konstruktivne, istovremeno priznajući da postoje velike razlike u stavovima o okupiranim ukrajinskim teritorijama, bezbednosnim garancijama i uslovima za okončanje neprijateljstava.
Od februara nije održan nijedan novi trilateralni sastanak.
Moskva i Kijev ostaju na suprotnim pozicijama
Moskva nastavlja da zahteva da Ukrajina prizna rusku okupaciju ukrajinske teritorije i povuče svoje snage iz područja na koja Rusija polaže pravo, ali ih ne kontroliše u potpunosti.
Kijev je odbacio te zahteve i insistira na tome da svaki budući sporazum mora da zaštiti suverenitet Ukrajine i obezbedi čvrste i sprovodive bezbednosne garancije.
Rusija je u međuvremenu nastavila napade na ukrajinske gradove i nije javno pristala na sveobuhvatan prekid vatre.
Zelenski i Tramp spremaju sastanak u Njujorku
Peskovljeve izjave dolaze u trenutku kada se predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsednik SAD Donald Tramp pripremaju za sastanak na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Zelenski je u nedelju rekao da su se dvojica lidera dogovorila da se sastanu i razgovaraju o koracima ka okončanju rata.
Prema njegovim rečima, diplomatski proces dobio je novi zamah nakon nedavne posete američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera Kijevu.
Zelenski je dodao da je Ukrajina spremna da preduzme značajne korake ka deeskalaciji i zaštiti energetske infrastrukture, bezbednosti hrane i ljudskih života.
Peskov je odvojeno najavio da će ruski predsednik Vladimir Putin održati sastanak sa liderima parlamentarnih frakcija nakon izbora za Državnu dumu Rusije, održanih od 18. do 20. septembra.
(Kurir.rs/KyivPost)