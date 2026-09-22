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Češki premijer Andrej Babiš izjavio je da Češka poštuje princip kolektivne odbrane u NATOi da, ako bi recimo bila napadnuta Poljska, da bi joj svakako po članu 5. Sporazuma NATO pritekla u pomoć.

- Češka će naravno poštovati član 5 Sporazuma NATO o kolektivnoj odbrani - rekao je Babiš posle sednice Vlade i dodao da ne želi da komentariše izjavu slovačkog premijera Roberta Fica koji je kolektivnu odbranu prošle sedmice osporio i jasno rekao da Slovačka ne bi pritekla u pomoć napadnutom savezniku "zbog nekog tamo člana 5".

1/4 Vidi galeriju Andrej Babiš, češki premijer Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

Babiš je na konferenciji za novinare u Pragu rekao da nema od obaveštajnih službi informacije da bi konkretno Češkoj pretio ruski napad dronovima i raketama, mada je prošle sedmice prvi put kazao da Rusija zaista vodi protiv Češke hibridni rat.

- Poljska je u drugačijoj situaciji zato što se rat u Ukrajini odvija u njenoj neposrednoj blizini. Ukoliko se nešto desi naravno da ćemo Poljskoj shodno članu 5 pomoći - rekao je Babiš.

Babiš je rekao da je razgovarao i sa predsednikom Češke Petrom Pavelom povodom informacija koje imaju i češke obaveštajne službe da u predstojećim mesecima Evropa može da očekuje eskalaciju hibridnih napada iz Rusije i da češka vlada pojačava i preduzima sve neophodne mere bezbednosti.

1/12 Vidi galeriju Andrej Babiš Foto: Zoltan Mathe/MTI, SADAK SOUICI/EPA

- Mi vidimo šta se dešava u Evropi i svetu. Mogu samo da ponovim ono što stalno pričam da bi Evropa trebalo konačno da počne da pregovara o miru i da to ne prepušta samo predsedniku Trampu - rekao je Babiš.

Češki predsednik Petr Pavel koji boravi u Njujorku pohvalio je nakon Babišove izjave vladu zbog odlučnog zauzimanja za kolektivnu odbranu, a reagovao je i na to što ga je slovački premijer Fico optužio da, pošto je Pavel general u penziji, da mu se hoće da ratuje.

1/15 Vidi galeriju Petr Pavel, predsednik Češke Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

- Slične argumente sam već čuo. Da je general taj ko odvlači zemlju u rat dok ostali žele mir. Do mira neće doći onaj ko se pretvara da ga hoće, a nije voljan da ništa za to učini. NATO neće funkcionisati ako ne budemo spremni da nešto žrtvujemo i za bezbednost ostalih - kazao je Pavel češkim medijima u Njujorku.

Češki predsednik upozorio je da su takve izjave koje osporavaju član 5 o kolektivnoj odbrani u sadašnjoj bezbednosnoj situaciji opasne a takođe je dodao da je opasno i to kada neki ponavljaju i šire ruski narativ pod maskom patriotizma.

1/12 Vidi galeriju Robert Fico Foto: Shutterstock, EPA/Olivier Hoslet, Printscreen/Facebook, Kurir Televizija

- Ako danas neko podržava ruski narativ koji je sasvim objektivno izvitoperen i vodi tome da prestanemo da verujemo našim institucijama i saveznicima, onda to apsolutno ide protiv naših nacionalnih interesa - rekao je Pavel.

Češki predsednik dodao je da se neko možda krije iza rodoljublja, ali ako stavlja interese Rusije ispred interesa svoje zemlje onda sasvim sigurno ne može da bude rodoljub.