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Četiri velike američke televizijske mreže, CBS, ABC, NBC i Foks njuz, stale su u odbranu CNN-a i odlučile da privremeno prestanu da učestvuju u sistemu zajedničkog televizijskog praćenja predsednika Donalda Trampa.

Odluka je objavljena u ponedeljak, 21. septembra, nakon što je Bela kuća uskratila pristup CNN-u. Pet televizijskih kuća objavilo je zajedničko saopštenje u kojem su poručile da vlast ne bi smela da ograničava pristup medijima zato što joj se ne dopada način na koji izveštavaju.

"Od ključne je važnosti da javnost dobija tačne i nezavisne informacije o radu vlade. Nijedna administracija ne bi trebalo da ograničava pristup nekoj medijskoj organizaciji zato što se ne slaže sa njenim izveštavanjem", poručile su televizijske kuće.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Kako funkcioniše sistem koji su televizije sada napustile

U centru spora nalazi se takozvani televizijski "pool" Bele kuće. Pošto nije praktično da svaka televizija u svakom trenutku ima sopstvenu ekipu uz predsednika, pet velikih mreža smenjuje se u njegovom praćenju.

Televizija koja je tog dana na redu snima Trampova pojavljivanja, izjave novinarima i putovanja, a zatim snimke deli sa ostalim medijima u SAD i širom sveta.

CNN je trebalo da bude zadužen za taj posao u ponedeljak i utorak, ali mu je Bela kuća uskratila pristup.

Ostale četiri mreže potom su odlučile da ne zauzmu njegovo mesto. To praktično znači da trenutno nijedna od pet velikih američkih televizija kroz ovaj zajednički sistem ne obezbeđuje snimke Trampovih aktivnosti.

Prema navodima agencije AP, televizijski "pool" zato ne bi trebalo da prati Trampa ni tokom njegovog puta u Njujork, gde učestvuje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

CNN, MS NOW i Politico tuže Trampovu administraciju

Sukob je počeo nekoliko dana ranije. Tramp je u petak objavio da CNN-u, MS NOW-u i Politicu "sa trenutnim dejstvom" zabranjuje pristup, optužujući ih da neprestano objavljuju "lažne priče".

Novinarima tih medija već sledećeg dana nije bilo dozvoljeno da uđu u kompleks Bele kuće.

CNN, MS NOW i Politico sada su najavili tužbu protiv Trampove administracije, pozivajući se na slobodu štampe i Prvi amandman američkog Ustava.

"Ovog jutra obavestili smo vladu da danas pokrećemo sudski postupak kako bismo odbranili svoja prava na osnovu Prvog amandmana i principa da vlada ne odlučuje o tome šta će štampa objavljivati", saopštili su mediji.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Tramp: Borim se protiv lažnih vesti, ne slobodnih medija

Tramp odbacuje tvrdnje da vodi kampanju protiv slobode štampe.

Na svojoj mreži Truth Social napisao je da se bori protiv "LAŽNIH INFORMACIJA", za koje tvrdi da su se "poput raka" proširile Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema njegovim rečima, takve informacije predstavljaju pretnju nacionalnoj bezbednosti i moraju biti zaustavljene.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens takođe je branio odluku administracije. On je rekao da pomenuti mediji i dalje mogu da izveštavaju o Beloj kući, koriste javno dostupne informacije i razgovaraju sa zvaničnicima administracije.

1/6 Vidi galeriju Američki potpredsednik Džej Di Vens na pregovorima s Iranom u Burgenštoku u Švajcarskoj Foto: Fabrice Coffrini/Keystone, FABRICE COFFRINI / POOL/AFP POOL via KEYSTONE, Urs Flueeler/Pool Keystone

Međutim, prema njegovim rečima, Trampova poruka je da mediji neće dobijati "privilegovan pristup" Beloj kući ukoliko se bave onim što administracija smatra propagandom.

Spor podseća na događaj iz Trampovog prvog mandata. Bela kuća je 2018. godine oduzela akreditaciju novinaru CNN-a Džimu Akosti nakon njegove burne rasprave sa Trampom. Sudija je ubrzo naložio administraciji da mu vrati pristup, a Bela kuća je njegovu akreditaciju obnovila posle 12 dana.