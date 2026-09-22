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Tokom sukoba u Jemenu, često na snimcima i fotografijama možemo videti naoružane ratnike Hute u papučama koji odolevaju daleko jačem neprijatelju. Međutim, ono što zapada za oči posmatraču jesu i obrazi ovih boraca koji su čudno naduveni. Zašto je to tako?

Nije reč ni o kakvom deformitetu ili urođenoj anomaliji, već o kolektivnom žvakanju biljke kat, koju satima drže u ustima.

Kat, poznat i kao khat, qat ili džad, biljka je koja se vekovima koristi u Jemenu i drugim delovima Arapskog poluostrva i Afrike. Njeni sveži listovi beru se ujutru, a tokom dana se žvaću nekoliko sati.

Huti i biljka kat Foto: Shutterstock

Kada žvaću kat, ljudi listove postepeno skupljaju i guraju u jednu stranu usta.

Tako se formira velika masa sažvakanih listova koja može da napravi izbočinu na obrazu čak veličine teniske loptice. Upravo zato se na fotografijama i snimcima jemenskih muškaraca, uključujući pripadnike Huta, često vidi izrazito istaknuta jedna strana lica.

Huti Foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Žvakanje kata je duboko ukorenjeno u jemenskoj kulturi. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, procenjivalo se da čak do 90 odsto odraslih muškaraca u Jemenu svakodnevno žvaće kat, često tri do četiri sata.

Biljka sadrži aktivne supstance koje su hemijski srodne amfetaminima i mogu izazvati blagu euforiju i osećaj budnosti. Zbog toga korisnici često kat žvaću tokom društvenih okupljanja, razgovora i druženja.

biljka kat Foto: Matyas Rehak/Shutterstock

WHO upozorava da njegovo korišćenje nije bez posledica. Žvakanje može izazvati ubrzan rad srca, povišen krvni pritisak, probleme sa spavanjem i promene raspoloženja, dok su kod pojedinih ljudi zabeležene i ozbiljnije psihičke reakcije.

Zato karakteristične izbočene obraze koje često vidimo kod jemenskih boraca ne treba posmatrati kao fizičku osobinu Huta, već je reč o posledici žvakanja kata i držanja velike količine sažvakanih listova u jednoj strani usta.

Podsetimo, Huti su trenutno u ofanzivi i poslednjih nedelja su ostvarili ozbiljne teritorijalne pomake, naročito na zapadnoj obali.

Vladine snage pokušavaju da ih zaustave uz saudijsku vazdušnu podršku, ali front je veoma pokretan. Najvažnija tačka je područje oko Bab el Mandeba, jer bi kontrola tog prostora Hutiima dala dodatnu polugu nad jednom od najvažnijih svetskih pomorskih ruta.

Kat Foto: Artal.ads/Shutterstock

Prema UN-u, nova eskalacija već je dovela do raseljavanja više od 125.000 ljudi, dok je broj poginulih i ranjenih poslednjih nedelja naglo porastao.

Američki predsednik Donald Tramp je navodno u poslednjem trenutku odustao od planiranih američkih udara na Hute, uprkos pritisku Saudijske Arabije da Vašington interveniše.

Huti su u subotu, 19. septembra, napali Rijad raketama i dronovima. Oni su tvrdili da su gađali "osetljive ciljeve" u Rijadu, a saudijska koalicija je saopštila da je presrela balističku raketu ispaljenu ka glavnom gradu.

Huti sa prepoznatljivim naduvenim obrazima Foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Istovremeno su se pojavili veliki stub dima i plamen u blizini međunarodnog aerodroma Kralj Halid. Rojters je objavio snimke i fotografije tog dima.

Saudijske vlasti su izdale upozorenja stanovništvu zbog vazdušne opasnosti, ali su potom objavile da je opasnost prošla. Prema saudijskim vlastima, nije bilo žrtava niti veće štete u Rijadu.

Ovo je bilo prvo direktno gađanje Rijada u okviru najnovije eskalacije sukoba, koja je počela u julu.

1/6 Vidi galeriju Jemenci žvaću biljku kat, ne mogu bez nje Foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia, Artal.ads/Shutterstock