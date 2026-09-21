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Žena stara 76 godina preminula je od zadobijenih povreda, dok je njen suprug, takođe 76-godišnjak, teško povređen i prebačen u bolnicu.

Policija je nakon poziva hitnoj službi 112 izašla na mesto događaja, gde je u dvorištu privatne kuće zatekla ženu bez znakova života i njenog supruga u teškom stanju. Oboje su imali vidljive povrede po glavi i telu.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, incident se dogodio u večernjim satima 18. septembra, kada je između bračnog para i 72-godišnjeg muškarca izbio sukob. Tokom rasprave, osumnjičeni ih je više puta udario drškom sekire po glavi i telu.

Policija je obavila uviđaj, uzela dokaze i saslušala svedoke. Na osnovu prikupljenih dokaza, tužilaštvo smatra da postoji osnovana sumnja da je upravo 72-godišnji muškarac izvršilac napada.

On je uhapšen i protiv njega je pokrenut postupak zbog pokušaja namernog ubistva više osoba, pri čemu je jedna od žrtava preminula. Tužilaštvo je zatražilo da mu bude određen pritvor do okončanja postupka.