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Treći armijski korpus Ukrajine saopštio je rezultate druge faze operacije "Vivaldi": njegove snage oslobodile su naselja Šandrigolove i Derilove i uspostavile potpunu kontrolu nad Drobiševom na limanskom pravcu, na severu Donjecke oblasti, severoistočno od ključnih gradova Slavjanska i Kramatorska, koji se nalaze pod ukrajinskom kontrolom.

Ukrajinske snage su ranije očistile Novoselivku, Oleksandrivku i Jarovu, kao i područje na obodu Korovog Jara, dok su istovremeno oslobodile Serednje. Reč je o napredovanju na istom području severno i severozapadno od Limana.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Ukrajinci preuzeli kontrolu nad 125 kvadratnih kilometara

Tokom prve dve faze operacije ukrajinske snage preuzele su kontrolu nad ukupno 125 kvadratnih kilometara teritorije, od čega je 50 kvadratnih kilometara oslobođeno od ruske okupacije.

Operacija "Vivaldi" dobila je ime po Antoniju Vivaldiju i njegovom delu "Četiri godišnja doba", zbog čega bi, prema simbolici naziva, trebalo očekivati još najmanje dve faze ili dva izveštaja o njenom toku.

Tokom prve dve faze, prema navodima Trećeg armijskog korpusa, ruska vojska izgubila je više od 3.000 vojnika, poginulih i ranjenih.

Korpus tvrdi da je uspeo da oslabi borbene sposobnosti čak tri ruske armije: 20. i 25. armije, kao i 1. gardijske tenkovske armije.

Još jedan značajan i neuobičajen element operacije bila je upotreba robota u borbenim dejstvima.

Dronovi odneli robote iza ruskih linija

Ovoga puta teški dronovi iza ruskih linija nisu prenosili FPV dronove ili municiju, već kopnene robote-kamikaze.

Oni su korišćeni u diverzantskoj operaciji, a neočekivana priroda napada omogućila je ukrajinskim snagama da iskoriste nepripremljenost ruskih jedinica. Prema tvrdnjama ukrajinske strane, bila je to prva operacija te vrste u istoriji.

Ukupno je od početka 2026. godine Ukrajina ponovo uspostavila kontrolu ili oslobodila oko 1.000 kvadratnih kilometara teritorije. Tokom pojedinih meseci ove godine ukrajinska vojska preuzimala je kontrolu nad većom teritorijom nego ruska.

Tempo ruskog napredovanja takođe je značajno usporen. Prema ukrajinskim navodima, Rusija je od početka godine izgubila više od 250.000 poginulih i ranjenih vojnika bez značajnijih rezultata, dok se tvrdi da su njene prolećne i letnje ofanzivne kampanje završile neuspehom.

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Operacija remeti ruski plan za Kramatorsk

Ruska propaganda je u septembru tvrdila da su ruske snage preuzele kontrolu nad gradom Svjatogorskom u Donjeckoj oblasti. Slične tvrdnje kasnije su ponovljene još dva puta, uključujući i izjave ruskog predsednika Vladimira Putina.

Međutim, Svjatogorsk se nalazi oko 20 kilometara od linije fronta, a ukrajinska strana tvrdi da do grada od ruskih snaga trenutno stižu uglavnom bombe koje uništavaju civilnu infrastrukturu.

Dejstva Trećeg armijskog korpusa tokom operacije "Vivaldi" potiskuju ruske snage dalje od grada.

Operacija ima i širi strateški značaj jer remeti jedan od ruskih planova, odnosno pokušaj da se Kramatorsk zaobiđe sa severa i grad postepeno stavi pod pritisak iz više pravaca.

Kramatorsk, Slavjansk, Družkivka i Konstantinovka predstavljaju četiri grada koji praktično čine veliki odbrambeni pojas na putu ruskih pokušaja da zauzmu celu Donjecku oblast.

Ruske snage trenutno su najbliže Konstantinovki, ali se grad i dalje nalazi pod kontrolom Ukrajine.

Zaustavljanje ruskog napredovanja na severu trebalo bi da pomogne u zaštiti jednog od bokova Kramatorska i smanji dodatni pritisak na ova četiri ključna grada.

Ukrajinci tvrde da menjaju način modernog ratovanja

Ukrajinska vojska ovom operacijom pokazuje da je sposobna da izvodi uspešna ofanzivna dejstva, odnosno ne samo da zadržava ruske snage već i da ih potiskuje sa položaja.

Rezultati operacije ukazuju i na značaj sistema korpusa, u kojem više brigada može koordinisano da deluje kao jedinstvena formacija.

Posebno značajan element operacije bila je koordinisana primena koncepta napada uz masovnu upotrebu bespilotnih sistema.

Korišćene su različite vrste vazdušnih dronova, zajedno sa bespilotnim kopnenim sistemima koji više nisu ograničeni samo na logističke zadatke ili evakuaciju, već učestvuju i u napadima.

Ukrajinska strana smatra da je među prvima razvila i primenila ovakvu vrstu operacija i da iskustvo stečeno na frontu menja način na koji će se voditi budući ratovi.

Uspeh druge faze operacije "Vivaldi", zajedno sa ukrajinskim odbrambenim operacijama, prema autoru analize pokazuje da, uprkos veličini ruske vojske, Moskva i dalje ima ograničene mogućnosti da zauzme čitavu Donjecku i Lugansku oblast.

Ukrajinske snage front u Donbasu drže već 11 godina, a prema ovoj proceni, Rusiji bi za potpuno zauzimanje tih teritorija bile potrebne godine ukoliko Ukrajina nastavi da dobija kontinuiranu podršku evropskih saveznika.

Što Ukrajina raspolaže većim odbrambenim kapacitetima, Kremlju postaje teže da ostvari svoje teritorijalne ciljeve.