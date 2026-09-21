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Žak Levegl, 79-godišnji Francuz osumnjičen za silovanjai seksualne napade na desetine maloletnika tokom više decenija, preminuo je u pritvoru 19. septembra. Tužilaštvo u Grenoblu saopštilo je da je umro od posledica neizlečive bolesti.

Levegl je bio osumnjičen da je od početka sedamdesetih godina seksualno zlostavljao najmanje 89 dečaka, uglavnom uzrasta između 13 i 17 godina. Navodni zločini odvijali su se tokom više od pet decenija i u više zemalja, uključujući Francusku, Nemačku, Švajcarsku, Maroko, Alžir, Niger, Filipine, Indiju, Kolumbiju i Novu Kaledoniju.

Slučaj je dospeo u javnost nakon što je Leveglov nećak pronašao njegove lične zapise, koje je osumnjičeni nazivao svojim "memoarima".

Istražitelji su u njima pronašli detaljne zapise o njegovom životu i susretima sa maloletnicima. Upravo ti dokumenti bili su jedan od ključnih elemenata istrage.

Levegl je radio kao vaspitač, učitelj i pomoćnik u školama, a prema navodima istražitelja, koristio je svoje obrazovanje i intelektualni uticaj kako bi zadobio poverenje mladih iz ugroženih sredina.

Tužilac iz Grenobla opisao je njegov način pristupa kao svojevrsno "intelektualno zavođenje".

Istražitelji su do februara 2026. identifikovali veliki broj potencijalnih žrtava, nakon čega je tužilaštvo pokrenulo javni apel kako bi pronašlo još osoba koje bi mogle da daju iskaz.

Međutim, zbog starosti navodnih zločina, najveći deo slučaja je zastareo.

Tužilaštvo je u julu saopštilo da je od 24 osobe koje su podnele prijavu samo dvoje bilo obuhvaćeno događajima koji nisu zastareli. Te dve osobe danas imaju 43 i 45 godina. Za te slučajeve bilo je planirano suđenje pred krivičnim sudom departmana Izer tokom 2027. godine.

Levegl je bio osumnjičen i za ubistva svoje majke i tetke. Prema njegovim sopstvenim zapisima, majku je ugušio jastukom 1974. godine, kada je bila teško bolesna, dok je tetku na sličan način usmrtio 1992. godine u Švajcarskoj.