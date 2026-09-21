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Gotovo dva miliona ljudi u Japanu dobilo je naređenje za evakuaciju dok tajfun Dujuan pogađa više prefektura širom zemlje.

Japanska meteorološka agencija ranije je upozorila na "neposrednu opasnost po život", ali je nekoliko upozorenja u međuvremenu ublaženo. Upozorenje na opasnost po život i dalje je na snazi u gradu Ošima.

Snažni vetrovi izazvali su nestanke struje za više od 50.000 ljudi, dok su stotine letova otkazane, a železnički saobraćaj na pojedinim linijama obustavljen.

Dujuan donosi stalne vetrove brzine oko 130 kilometara na sat, dok udari dostižu čak 194 kilometra na sat. Reč je o najnovijoj u nizu oluja na Pacifiku koje je dodatno pojačao "super El Ninjo", koji je zagrejao okean i stvorio povoljnije uslove za razvoj snažnih oluja.

Upozorenja ublažena u većem delu zemlje

Japanska meteorološka agencija u većini područja ublažila je ili ukinula upozorenja trećeg nivoa zbog obilnih padavina i četvrtog nivoa zbog opasnosti od klizišta.

Upozorenja četvrtog nivoa i dalje su na snazi u četvrti Šinagava, kao i u selima Tošima i Niidžima.

Vlasti su pozvale stanovništvo da nastavi pažljivo da prati meteorološka upozorenja i instrukcije nadležnih službi.

Dujuan je 25. tajfun koji je ove godine pogodio Japan, a stigao je usred petodnevnog prazničnog perioda i doveo do otkazivanja brojnih događaja.

Koncerti planirani za ponedeljak u okviru muzičkog festivala Rok u Japanu otkazani su, dok je Tokio Gejm Šou veliki sajam video-igara, takođe otkazao program predviđen za ponedeljak.

Premijerka odložila put u SAD

Japanska premijerka Sanae Takaiči navodno je odložila putovanje u Sjedinjene Američke Države kako bi pratila posledice tajfuna.

Ona je trebalo da u utorak boravi u Njujorku, gde je planiran sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, kao i njeno obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

U međuvremenu stižu izveštaji o incidentima izazvanim nevremenom.

Vatrogasna služba grada Jokosuke saopštila je za BBC da je žena u šezdesetim godinama, koja je živela u jednoj kući, možda odnesena u klizištu i da se veruje da je ostala zatrpana.

U odvojenom incidentu, vatrogasna služba grada Sodegaura u prefekturi Čiba saopštila je da je spasen muškarac u pedesetim godinama koji je ostao zarobljen dok je radio na uklanjanju ostataka na mestu klizišta.

Prema navodima službe, radnik je zajedno sa teškom mašinom pao u područje obraslo bambusom, nakon čega je prevezen u bolnicu.

Vatrogasci u prefekturi Kanagava primili su i poziv muškarca koji je prijavio da mu je kuća smrskana u klizištu.

Topliji okeani mogu da pojačaju tajfune

Pojedina istraživanja ukazuju da je Japan postao izloženiji razornim olujama. Ipak, ne smatra se da klimatske promene povećavaju ukupan broj ovakvih oluja na globalnom nivou, a u pojedinim regionima one bi čak mogle da postanu ređe.

Međutim, sa porastom temperatura očekuje se da tajfuni koji se ipak formiraju u proseku budu snažniji.

Toplija voda okeana omogućava olujama da preuzmu više energije, što može dovesti do većih brzina vetra. Toplija atmosfera istovremeno može da zadrži više vlage, zbog čega ovakve oluje mogu da donesu i obilnije padavine.

"Super El Ninjo" dodatni faktor

Ove godine dodatni faktor predstavlja El Ninjo, prirodni meteorološki fenomen koji donosi topliju vodu u delove tropskog Pacifika.

El Ninjo nema jasno utvrđen uticaj na ukupan broj tajfuna, ali može da utiče na područje njihovog formiranja, intenzitet i zemlje koje će pogoditi.

Pojedine epizode El Ninja mogu, na primer, povećati izloženost Japana snažnijim tajfunima.