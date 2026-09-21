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Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov izjavio je da je predsedniku Volodimiru Zelenskom predložio održavanje predsedničkih izbora još u junu, ali da je Zelenski kasnije odustao od te ideje nakon što je saznao da bi bivši glavnokomandujući ukrajinske vojske Valerij Zalužnimogao da se kandiduje.

Fedorov je to rekao u intervjuu za "Ukrajinsku pravdu", a "Kijev post" naglašava da opis privatnog razgovora sa Zelenskim nije nezavisno potvrđen.

1/5 Vidi galeriju Mihailo Fedorov, bivši ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema Fedorovljevim rečima, on smatra da bi izbori mogli da budu održani i pre završetka rata. Njegov predlog bio je da se najpre održe predsednički, a zatim parlamentarni izbori.

Fedorov tvrdi da je Zelenski u početku bio spreman da prihvati takav plan, ali da je promenio stav kada je postalo jasno da bi Zalužni mogao da uđe u predsedničku trku.

"Ukrajinska pravda" je takođe prenela Fedorovljeve tvrdnje da je direktno razgovarao sa Zelenskim o potrebi održavanja izbora.

Zalužni, koji je do februara 2024. bio glavnokomandujući ukrajinskih oružanih snaga, a potom postao ambasador Ukrajine u Velikoj Britaniji, nije zvanično objavio kandidaturu niti je formirao političku stranku.

Mihail Fedorov Foto: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

"Kijev post" navodi da su se ranije pojavili navodi da bi mogao da učestvuje na izborima ukoliko oni budu održani.

Održavanje izbora u Ukrajini trenutno je povezano i sa pravnim i bezbednosnim pitanjima.

Ukrajinski zakon zabranjuje održavanje predsedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora dok je na snazi ratno stanje. Predsednički izbori, koji su prvobitno trebalo da budu održani 2024. godine, odloženi su nakon početka ruske invazije i uvođenja ratnog stanja.

1/6 Vidi galeriju Valerij Zalužni Foto: Printskrin / You Tube, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, Printscreen Twitter

Zelenski je 16. septembra rekao da održavanje izbora tokom aktivnih borbi nije moguće zbog zakonskih, organizacionih i bezbednosnih prepreka, uključujući glasanje građana u inostranstvu i na okupiranim teritorijama.

Fedorov je ranije bio jedan od bliskih političkih saradnika Zelenskog. Vodio je digitalnu kampanju koja je pratila predsedničku kampanju Zelenskog 2019. godine, a potom je postao prvi ukrajinski ministar digitalne transformacije.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock