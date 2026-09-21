NOVA BOMBA IZ KIJЕVA: Fedorov tvrdi da je Zelenski odustao od izbora zbog jednog čoveka?!
- Fedorov smatra da bi predsednički i parlamentarni izbori mogli da se održe i pre kraja rata.
- Zelenski poručuje da izbori tokom aktivnih borbi nisu mogući zbog zakonskih, organizacionih i bezbednosnih prepreka.
Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov izjavio je da je predsedniku Volodimiru Zelenskom predložio održavanje predsedničkih izbora još u junu, ali da je Zelenski kasnije odustao od te ideje nakon što je saznao da bi bivši glavnokomandujući ukrajinske vojske Valerij Zalužnimogao da se kandiduje.
Fedorov je to rekao u intervjuu za "Ukrajinsku pravdu", a "Kijev post" naglašava da opis privatnog razgovora sa Zelenskim nije nezavisno potvrđen.
Prema Fedorovljevim rečima, on smatra da bi izbori mogli da budu održani i pre završetka rata. Njegov predlog bio je da se najpre održe predsednički, a zatim parlamentarni izbori.
Fedorov tvrdi da je Zelenski u početku bio spreman da prihvati takav plan, ali da je promenio stav kada je postalo jasno da bi Zalužni mogao da uđe u predsedničku trku.
"Ukrajinska pravda" je takođe prenela Fedorovljeve tvrdnje da je direktno razgovarao sa Zelenskim o potrebi održavanja izbora.
Zalužni, koji je do februara 2024. bio glavnokomandujući ukrajinskih oružanih snaga, a potom postao ambasador Ukrajine u Velikoj Britaniji, nije zvanično objavio kandidaturu niti je formirao političku stranku.
"Kijev post" navodi da su se ranije pojavili navodi da bi mogao da učestvuje na izborima ukoliko oni budu održani.
Održavanje izbora u Ukrajini trenutno je povezano i sa pravnim i bezbednosnim pitanjima.
Ukrajinski zakon zabranjuje održavanje predsedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora dok je na snazi ratno stanje. Predsednički izbori, koji su prvobitno trebalo da budu održani 2024. godine, odloženi su nakon početka ruske invazije i uvođenja ratnog stanja.
Zelenski je 16. septembra rekao da održavanje izbora tokom aktivnih borbi nije moguće zbog zakonskih, organizacionih i bezbednosnih prepreka, uključujući glasanje građana u inostranstvu i na okupiranim teritorijama.
Fedorov je ranije bio jedan od bliskih političkih saradnika Zelenskog. Vodio je digitalnu kampanju koja je pratila predsedničku kampanju Zelenskog 2019. godine, a potom je postao prvi ukrajinski ministar digitalne transformacije.
Ministar odbrane bio je do jula 2026. godine. Nakon odlaska iz vlade počeo je otvorenije da zagovara održavanje izbora tokom rata.