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Nekoliko meseci nakon što su mu deca ubijena, Patrik Klensi preselio se iz Masačusetsa u Njujork.

Klensi se u nedelju, 20. septembra, pojavio u emisiji "60 Minutes", gde je dao prvi intervju nakon što je suđenje njegovoj bivšoj supruzi Lindzi Klensi završeno bez presude zbog nemogućnosti porote da postigne jednoglasnu odluku.

Lindzi je optužena za ubistvo njihovo troje dece u januaru 2023. godine: Kore (5), Dosona (3) i osmomesečnog Kalana.

Odbrana ne osporava da je Lindzi usmrtila decu, ali tvrdi da nije krivično odgovorna za ubistva zbog svog psihičkog stanja u trenutku zločina.

Foto: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger

"Nisam više mogao da budem tamo"

Patrik je u aprilu 2023. napustio Daksberi u Masačusetsu i preselio se u Njujork.

U razgovoru sa novinarom CBS-a Rosom Dautatom opisao je trenutak kada je shvatio da više ne može da ostane u gradu u kojem je živeo sa decom.

"Jednog dana sam, zaista ne razmišljajući, prošao automobilom pored njihove škole. Bilo je tačno vreme kada su svi njihovi prijatelji dolazili u školu. Jednostavno, više nisam mogao da budem tamo", rekao je Patrik.

U maju 2023, pet nedelja nakon preseljenja u Njujork, zapalio je sveću u Katedrali Svetog Patrika na dan kada bi njegov najmlađi sin Kalan proslavio prvi rođendan.

Foto: David L. Ryan/Pool The Boston Globe

"Zapalio sam sveću i rekao: 'Volim te, druže.' Izašao sam na Petu aveniju i počeo nekontrolisano da plačem. Nikoga nije bilo briga", prisetio se.

Upravo tada je, kako kaže, shvatio: "Ovo je mesto gde treba da budem."

U emisiji se pojavila i Patrikova nova supruga, doktorka Rejčel Danis. Par je potvrdio da planira da zasnuje porodicu.

Porota bila podeljena 11 prema jedan

Suđenje Lindzi Klensi završeno je ranije ovog meseca bez presude, nakon što su porotnici obavestili sudiju Vilijama Salivena da ne mogu da postignu jednoglasnu odluku.

Lindzi je optužena za ubistvo prvog stepena, dok njena odbrana tvrdi da je u trenutku kada je usmrtila decu patila od postporođajne psihoze i posledica prekomerne upotrebe lekova.

Tužilaštvo, sa druge strane, tvrdi da nije bila psihotična i da je decu ubila svesno i namerno.

Nakon završetka postupka, nekoliko porotnika navelo je da je porota bila podeljena rezultatom 11 prema jedan u korist zaključka da Lindzi nije krivično odgovorna zbog svog psihičkog stanja.

Foto: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger

Otac pronašao decu u podrumu

Upravo je Patrik pronašao decu nakon što se vratio u porodičnu kuću u Daksberiju.

Po povratku iz grada, prvo je pronašao teško povređenu Lindzi u dvorištu. Ona je, prema navodima iz slučaja, skočila kroz prozor na drugom spratu u očiglednom pokušaju samoubistva.

Patrik je pozvao hitnu pomoć, a zatim, dok je još razgovarao sa operaterom, ušao u kuću i pronašao decu u podrumu.