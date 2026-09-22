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Litvanski premijer Mindaugas Sinkevičijus kazao je za BBC da je njegova zemlja pripremila planove za evakuaciju pošto je suočena sa pretnjama iz Rusije, ali je dodao da se najveća od bivših sovjetskih baltičkih republika, koja je više od dve decenije članica Evropske unije i NATO, "neće predati" ako budu napadnuta.

On je u emisiji Njuznajt rekao da se Litvanci osećaju "konstantno ugroženo" od strane Rusije, delom i zbog dronova koji ulaze u vazdušni prostor te zemlje.

- Mi ćemo uzvratiti... angažovaćemo se - objasnio je Sinkevičijus šta će Litvanci učiniti ako budu napadnuti.

On je ipak dodao da postoje planovi za "razne scenarije" i naveo primer "polaganog" izvođenja starijih građana iz gradova i izbegavanja saobraćajnih gužvi.

"Ne raspravljamo javno o svakom scenariju"

Britanski medijski servis podseća da ova članica NATO deli kopnenu granicu sa ruskom enklavom Kalinjingrad.

- Razmišljamo o raznim scenarijima, ali se raspravlja mnogo javno o svakom od njih. Suočavamo se sa konkretnim pretnjama, ne svakodnevno, ali ih doživljavamo i to je prava realnost za nas - kazao je Sinkevičijus.

On je rekao i da je Velikoj Britaniji potrebna "promena načina razmišljanja" u pogledu pristupa odbrani, ali je dodao da je Litvanija "bliža granici i bliža pretnji".

Litvanski premijer je govorio za BBC nedelju dana nakon što su NATO borbeni avioni oborili dron koji je ušao u vazdušni prostor baltičke članice Alijanse.

1/9 Vidi galeriju Mindaugas Sinkevičijus, premijer Litvanije Foto: Mindaugas Kulbis/AP, VALDA KALNINA/EPA

Iako poreklo drona nije potvrđeno, litvanski ministar odbrane Robertas Kaunas rekao je za BBC da je bespilotna letelica došla iz pravca Belorusije, suseda Litvanije i ključnog ruskog saveznika.

Britanski ministar odbrane Ves Striting je naveo da je "zahvaljujući brzim i profesionalnim akcijama litvanskih i italijanskih snaga, NATO još jednom pokazao našu spremnost da zaštiti naš vazdušni prostor".

- Ujedinjeni smo, 24 sata dnevno, u odbrani svakog centimetra teritorije NATO - poručio je Striting.

Litvanija Foto: Michele Ursi/Shutterstock

Moskva nije komentarisala incident.

Sve češći upadi dronova

Upadi vojnih dronova postali su sve češći širom Evrope od početka ruske opšte invazije na Ukrajinu u februaru 2022.

Stanovnici Viljnusa, glavnog grada Litvanije, bili su primorani da odu u skloništa u maju ove godine nakon što je aktivirano upozorenje na dronove, zbog čega su nakratko prizemljeni civilni letovi i obustavljen železnički saobraćaj.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

NATO avioni su više puta digunuti kako bi oborili zalutale ukrajinske dronove koji su ove godine prelazili granice baltičkih zemalja Estonije i Letonije.

Ukrajina je za te zalutale dronove okrivila rusko elektronsko ometanje, tehnologiju ratovanja osmišljenju da promeni putanje leta ukrajinskih bespilotnih letelica.

Litvanija, Estonija i Letonija su ušle u NATO 2004. godine, postavši potpisnice odredbe Člana 5 Povelje Alijanse koji kaže da će se "oružani napad na jednu članicu NATO smatrati napadom na sve članice".