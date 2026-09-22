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Jačanje obostrano korisne saradnje između Kine i Nemačke u interesu je obe strane i predstavlja pravi izbor za obe zemlje, izjavio je u ponedeljak kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji.

U telefonskom razgovoru sa nemačkim ministrom spoljnih poslova Johanom Vadepulom, Vang, koji je i član Političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, pozvao je Kinu i Nemačku da pošalju pozitivan signal zajedničkom zalaganju za multilateralizam i slobodnu trgovinu, ojačaju poverenje u razvoj bilateralnih odnosa i odigraju konstruktivnu ulogu u unapređenju odnosa Kine i Evropske unije. Ističući da su Kina i Nemačka velike svetske ekonomije i sveobuhvatne strateške partnerke, Vang je rekao da je, suočene sa unilateralizmom i deglobalizacijom, neophodno da obe strane ojačaju stratešku komunikaciju, unaprede međusobno poverenje i prodube praktičnu saradnju.

Dve strane treba da cene do sada postignuti napredak, dodatno prodube saradnju i učine je stabilnijom, kako bi nastavile da ostvaruju nove rezultate, rekao je Vang. Vang je istakao da je princip „jedne Kine“ politički temelj odnosa Kine i Nemačke. Izrazio je nadu da će Nemačka negovati i razvijati tradiciju međusobnog poverenja i prijateljstva između dve zemlje, pridržavati se principa „jedne Kine“ i preduzeti konkretne korake za zaštitu odnosa Kine i Nemačke, kao i mira i stabilnosti u Tajvanskom moreuzu, čime bi se stvorili neophodni uslovi za razmenu na visokom nivou između dve strane. Napominjući da su Kina i EU sveobuhvatne strateške partnerke, Vang je rekao da dve strane ne treba da vode trgovinski rat. Kina dosledno zastupa stav da Kina i EU treba da deluju u istom pravcu i da međusobne brige rešavaju kroz dijalog i konsultacije, rekao je Vang. Vang je takođe izrazio nadu da će Nemačka zadržati racionalan i pragmatičan pristup, odigrati pozitivnu ulogu unutar EU i doprineti tome da se EU zalaže za slobodnu trgovinu, odbacivanje protekcionizma i očuvanje otvorenosti, saradnje, dijaloga i konsultacija.

Vadepul je rekao da su odnosi Nemačke i Kine poslednjih godina zadržali dobar trend razvoja. Nemačka želi da dodatno ojača razmenu na visokom nivou sa Kinom, održi novu rundu međuvladinih konsultacija između dve zemlje, produbi praktičnu saradnju u oblastima poput trgovine i ekonomije i nastavi da unapređuje bilateralne odnose, rekao je Vadepul. Nemačka se čvrsto pridržava politike „jedne Kine“ i taj stav se neće promeniti, istakao je Vadepul. Navodeći da se međunarodna situacija suočava sa nizom novih pretnji i izazova, Vadepul je rekao da Nemačka očekuje da Kina iskoristi svoj uticaj u međunarodnim i regionalnim poslovima i sarađuje sa Nemačkom na pronalaženju rešenja.

Nemačka podržava Kinu i EU u rešavanju međusobnih razlika kroz dijalog i spremna je da u tome igra aktivnu ulogu, dodao je. Vang je rekao da je važan konsenzus koji su Kina i Nemačka postigle da ekonomska i trgovinska pitanja između Kine i EU treba rešavati kroz dijalog i konsultacije. Dve strane su takođe razmenile mišljenja o situaciji u Iranu i ukrajinskoj krizi. Vang je ponovio principijelni stav Kine, rekavši da će Kina činiti samo ono što doprinosi miru i da ostaje posvećena podsticanju mirovnih razgovora. Kina je spremna da nastavi da jača komunikaciju i koordinaciju sa EU i da ulaže zajedničke napore u tom cilju.