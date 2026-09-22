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Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je Vašington na "bržu i jaču" saradnju s Ukrajinom tokom sastanka s američkim kolegom Donaldom Trampom u Njujorku, na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine UN, preneo je jutros pariski list Mond.

Makron je novinarima posle sastanka rekao da je vodio dug razgovor o "potrebi da se ukrajinskim prijateljima pruži još brža i jača pomoć u vidu raketa-presretača".

Predsednik Francuske takođe je pomenuo inicijative koje bi mogle da budu preduzete "kako bi se pronašao moratorijum na energetska pitanja".

- Jasno je da danas moramo da pomognemo ukrajinskom energetskom sistemu i situaciji u celom regionu - naglasio je Makron ne precizirajući da li će se ovaj moratorijum odnositi i na ukrajinske napade na rusku energetsku infrastrukturu.

Tramp je u ponedeljak na društvenim mrežama rekao da je Rusija "izgubila kontrolu nad svojom industrijom proizvodnje dizel goriva zbog rata s Ukrajinom".

- Ovaj smešni, beskrajni rat s Ukrajinom mora da bude zaustavljen - dodao je Tramp.

1/10 Vidi galeriju Makron pokazuje Versaj Trampu Foto: Anna Moneymaker/Pool Getty Images, Julia Demaree Nikhinson/AP

Sastanak Trampa i Makrona održan je u "Trampovoj kuli" na Petoj aveniji.

Njujork post je na svom Jutjub kanalu objavio snimak Makrona koji je pešice došao do "Trampove kule" u kojoj ga je čekao predsednik SAD.

Francuski predsednik pešice došao do "Trampove kule" u Njujorku gde se sastao sa predsednikom SAD Foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Prema rečima jednog od prisutnih, Tramp je želeo da primi gosta u svom stanu.

Pre sastanka, Makron je obećao da će "otvoreno" razgovarati sa Trampom kako bi pokušao da ga "usmeri ka pravim odlukama", posebno u vezi s Ukrajinom.

Francuska strana je imala za cilj da pokuša da ubedi Trampa da "održi podršku Ukrajini i da poveća pritisak na Rusiju", dodao je Mond.