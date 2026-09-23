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Jensen Huang je rođen na Tajvanu, njegov otac bio je hemijski inženjer, a majka učiteljica. Kad je Jensen imao pet godina porodica se preselila na Tajland. Međutim, zbog rata u Vijetnamu odlučili su da Tajland ne bude njihovo stalno boravište. Četiri godine, kada je dečak imao devet godina, zajedno sa njegovim bratom, poslat je kod ujaka u Ameriku.

Ujak je oba dečaka poslao u baptistički internat u Kentakiju, pogrešno verujući da je to prestižna ustanova. U stvari, institut je bio verska reformska škola za posrnulu decu, a Huang je bio primoran da čisti toalete svaki dan dok je njegov brat radio na farmi duvana. Momci su nemilosrdno maltretirani od strane njihovih kolega koji su ih zasipali etničkim uvredama, čak su im pretili noževima.

Dve godine kasnije, Huangovi roditelji su stigli u Sjedinjene Države, otkrili situaciju i izvukli svoju decu iz internata. Ponovo okupljena porodica nastanila se u predgrađu Portlanda.

Karijerni put

Pohađao je srednju školu u Oregonu, gde je rano pokazao interesovanje za računare i tehnologiju. Kasnije je studirao elektrotehniku na Oregon State University, gde je diplomirao 1984. godine.

Nakon toga odlazi u Silicijumsku dolinu i radi u kompanijama AMD i LSI Logic, gde stiče iskustvo u dizajnu mikroprocesora i računarskih čipova. Istovremeno nastavlja školovanje i 1992. godine završava master studije elektrotehnike na Stanfordu.

Godinu dana nakon završetka Stanforda, 1993. godine, Huang zajedno sa Chrisom Malachowskyjem i Curtisom Priemom osniva NVIDIA. Od samog početka obavlja funkciju predsednika i izvršnog direktora kompanije, koju je zadržao do danas.

NVIDIA je u početku bila fokusirana na računarsku grafiku i gejming, ali je ključni trenutak došao 1999. godine, kada je kompanija predstavila GPU, grafički procesor koji je omogućio napredniju obradu grafike, a kasnije postao izuzetno važan i za paralelno računanje i razvoj veštačke inteligencije.

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Upravo su NVIDIA-ini GPU čipovi kasnije postali jedna od ključnih tehnoloških osnova za treniranje i pokretanje savremenih AI sistema. Huang je tako kompaniju, koja je počela kao proizvođač grafičkih čipova za računare, pozicionirao u samo središte razvoja veštačke inteligencije.

Nadmašio bogatstvo izvršnog direktora Majkrosofta

Akcije "Nvidije" porasle su nedavno na berzi 4,1 odsto, a Huang, koji je najveći suvlasnik kompanije za proizvodnju opreme za razvoj veštačke inteligencije sa 3,5 odsto udela, povećao je imovinu za 3,6 milijardi dolara.

Ukupno bogatstvo ovog čoveka procenjuje se na više od 124 milijarde dolara. Time je nadmašio bogatstvo bivšeg izvršnog direktora Majkrosofta, Stiva Balmera, od 122,5 milijardi dolara.

Huang je pre dve godine imao bogatstvo od "samo" 21 milijardu dolara i bio na „Forbsovoj“ listi 400 najbogatijih u svetu. Izvršni je direktor kompanije je od njenog osnivanja 1993. godine.

Foto: Maxim Shemetov/Pool Reuters