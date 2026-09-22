Slušaj vest

Naoružani muškarac pucao je jutros ispred srednje škole na zapadu Turske, a u napadu su povređene najmanje četiri osobe, uglavnom učenici.

Pucnjava se dogodila ispred stručne i tehničke srednje škole u Turgutluu, gradu u provinciji Manisa.

Kancelarija guvernera Manise potvrdila je da je došlo do pucnjave i saopštila da su na mesto napada odmah upućene policijske i medicinske ekipe.

Prema pisanju Habertürka, napadač je iz sačmarice pucao na učenike koji su dolazili u školu. Najmanje četiri osobe su povređene, a prve informacije ukazuju na to da su većina povređenih učenici. Motiv napada za sada nije poznat.

Treća pucnjava kod škole ove godine

Današnja pucnjava dogodila se pet meseci nakon dva teška napada na škole u Turskoj, koja su se odigrala u razmaku od samo jednog dana.

U Kahramanmarašu je 15. aprila četrnaestogodišnji učenik otvorio vatru u dve učionice. U napadu je ubijeno deset osoba - nastavnica i devet učenika, dok je 13 ljudi ranjeno. Napadač je takođe poginuo.

Dan ranije, bivši učenik napao je stručnu srednju školu u Sivereku, u provinciji Šanlijurfa. Nasumično je pucao na učenike i zaposlene i ranio 16 ljudi, među kojima deset učenika i četvoro nastavnika. Nakon napada izvršio je samoubistvo.