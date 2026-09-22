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Nepoznata osoba danas je pucala ispred srednje škole u ​​okrugu Turgutlu u provinciji Manisa u Turskoj, ranivši nekoliko učenika, prema prvim izveštajima.

Incident se dogodio oko 8 sati ujutru u naselju Albajrak u Turgutluu, ispred škole koja je u izveštajima navedena kao stručna i tehnička srednja škola Indži Uzmez u Anadoliji.

Prema prvim informacijama, neidentifikovani osumnjičeni otvorio je neselektivnu vatru ispred škole.

Više učenika povređeno, poslate ekipe hitne pomoći

Upućen je poziv centru za hitne slučajeve 112 u kojem je prijavljeno da su učenici povređeni u napadu.

Nakon poziva na hitnu pomoć, na lice mesta je upućen veliki broj policijskih i medicinskih ekipa.

Vest o napadu izazvala je paniku, a izveštaj o naoružanom čoveku koji je pucao na školu naveo je veliku gomilu da se okupi napolju.

Roditelji su požurili u školu pokušavajući da dođu do svoje dece, što je dovelo do sukoba između gomile i policajaca koji su uveli mere bezbednosti oko škole.

Policija je navodno imala poteškoća da smiri uznemirene roditelje jer je obezbeđenje oko škole bilo pojačano.

Na jednom od snimaka sa nadzorne kamere koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se napadač kako nosi oružje u ruci i trči ulicom.

Osumnjičeni uhapšen i priveden

"Prijavljen je incident sa oružanom pucnjavom u području blizu srednje stručne i tehničke škole "Indži Uzmez" u našem okrugu Turgutlu. Nakon prijave, policijske i medicinske ekipe su poslate na lice mesta, a istraga naših timova u vezi sa incidentom je u toku. Više informacija o razvoju događaja biće dostavljeno javnosti", saopštio je guverner Manise u saopštenju za X.

Kola hitne pomoći su povređene prevezla u državnu bolnicu Turgutlu.

"Dana 22. septembra 2026. godine, oko 7:59 časova, primljen je izveštaj o pucnjavi u području blizu stručne i tehničke anadolske srednje škole „Indži Uzmez“ u Turgutluu, u našem okrugu“, saopštila je guvernerka Manise u posebnom saopštenju.

"Po prijemu izveštaja, veliki broj policijskih i medicinskih timova je poslat na lice mesta. Prema početnim nalazima u vezi sa incidentom, saznalo se da je 8 ljudi povređeno", saopštila je guvernerska uprava, dodajući: "Povređeni su prevezeni u najbližu medicinsku ustanovu. Nakon incidenta, osumnjičena osoba za koju se veruje da je pucala iz oružja je uhapšena i privedena od strane naših snaga bezbednosti".