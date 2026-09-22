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Aliko Dangote je nigerijski supermilijarder i najbogatiji čovek u Africi za kojeg verovatno nije čulo mnogo ljudi van Crnog kontinenta, ali ga to nije sprečilo da zahvaljujući ratu u Iranu i blokadi Ormuskog moreuza postane još bogatiji.

On je 2024. otvorio najveću rafineriju nafte u Africi u koju je uložio 20 milijardi dolara.

Mnogi su predviđali brzi krah biznisa ovom preduzetniku iz Nigerije, zemlje koja ima deseta po veličini nalazišta nafte u svetu i među najvećima u Africi, ali i dalje ne može da se meri sa glavnim igračima sa Bliskog istoka.

Međutim, krajem februara ove godine SAD i Izrael su napali Iran, a Teheran je ubrzo uveo blokadu Ormuskog moreuza, ključne pomorske rute kojom prolazi 20 odsto svih energenata koji se prodaju u svetu, a na koju je kasnije Amerika odgovorila kontrablokadom iranskih luka.

Haos koji je nastao oko izvoza bliskoistočne nafte uticao je na otvaranje novih puteva za isporuke "crnog zlata".

I upravo taj haos doneo je ogromnu zaradu "novim naftašima".

"Težak" 35 milijardi dolara

Italijanski Korijere dela sera navodi da se među njima posebno izdvojilo upravo ime Dangotea, čije je aktuelno bogatstvo procenjeno na 35 milijardi dolara.

Koliko je dobro krenulo najbogatijem Afrikancu pokazuje i to što je njegova poslovna grupacija koja se bavi proizvodnjom goriva od juče zvanično izašla na berzu.

1/12 Vidi galeriju Aliko Dangote, nigerijski biznismen "težak" 35 milijardi dolara, najbogatiji čovek Afrike Foto: Ludovic Marin/Pool AFP, Sunday Alamba/AP, EMMANUEL ADEGBOYE/EPA

"Dangote rifajneri" poseduje već pomenutu rafineriju čija je izgradnja koštala 20 milijardi dolara, a koja je jedna od najvećih na svetu.

Ovo postrojenje počelo je sa radom pre dve godine, kada je tržište energenata bilo prezasićeno, odnosno ponuda goriva bila veća od potražnje.

To je i bio glavni razlog zbog kojeg su Dangoteu predviđali da će brzo staviti katanac na tu rafineriju.

Kapacitet rafinerije 700.000 barela sirove nafte dnevno

Pošto je rat u Iranu izazvao nestašice benzina, dizela i kerozina, goriva potrebnog za mlazne avione, upravo je ova rafinerija, kapaciteta prerade 700.000 barela sirove nafte dnevno, postala ključna za snabdevanje ne samo kupaca u Africi, već i mnogih evropskih zemalja.

1/9 Vidi galeriju Tankeri u Ormuskom moreuzu Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/ ISNA NEWS/ISNA NEWS AGENCY, STR/AP

Na talasu ovog uspeha, za koji se ne zna da li će biti dugoročan ili samo kratkog daha, 69-godišnji biznismen sada želi da na nigerijskoj berzi prikupi 1,6 milijardi dolara, nakon što je svoju poslovnu grupaciju procenio na vrednost od 50 milijardi dolara.

Želi da poništi "nigerijski paradoks"

Novac planira da uloži u dupliranje proizvodnih kapaciteta rafinerije u Lagosu i izgradnju novog postrojenja u Keniji.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Kako bi to izveo ponudio je akcije velikom broju malih ulagača, sa minimalnih četiri dolara po paketu deonica.

Cilj mu je da dođe do oko deset miliona akcionara u projektu koji treba da reši "nigerijski paradoks", činjenicu da najveći afrički proizvođač nafte uvozi benzin i dizel gorivo - iz Evrope.