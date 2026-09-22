Helikopter sa pevačem Rikom i biznismenom Brunom Avelarom nestao je na ruti od Porto Bela ka Sao Paulu
Planeta
DRAMA U BRAZILU, NESTAO HELIKOPTER SA POZNATIM PEVAČEM I BIZNISMENOM! Mobilni telefon uhvatio poslednji signal, helikopteri češljaju teren u trci s vremenom
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Helikopter u kojem su se nalazili brazilski pevač Rik (Rikardo Lima Kordeiro) i biznismen Bruno Avelar, koji je poleteo iz Porto Bela prema Sao Paulu, nestao je u regionu Urubisi na jugoistoku Brazila, saopštila je danas lokalna policija.
Potraga, u kojoj učestvuju helikopteri, je organizovana prema poslednjoj poznatoj lokaciji na kojoj je uhvaćen signal mobilnog telefona jednog od članova posade, prenosi Globo.
Prema saopštenju pres službe biznismena Bruna Avelara, njegov snimatelj, Paulo Soareš, i pilot, čije ime nije objavljeno, takođe su bili u letelici.
Helikopter je izgubio komunikaciju oko 17.00 sati po lokalnom vremenu, iznad planinskog regiona u saveznoj državi Santa Katarina u Brazilu.
(Kurir.rs/Euronews)
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