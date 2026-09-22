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Helikopter u kojem su se nalazili brazilski pevač Rik (Rikardo Lima Kordeiro) i biznismen Bruno Avelar, koji je poleteo iz Porto Bela prema Sao Paulu, nestao je u regionu Urubisi na jugoistoku Brazila, saopštila je danas lokalna policija.

Potraga, u kojoj učestvuju helikopteri, je organizovana prema poslednjoj poznatoj lokaciji na kojoj je uhvaćen signal mobilnog telefona jednog od članova posade, prenosi Globo.

Prema saopštenju pres službe biznismena Bruna Avelara, njegov snimatelj, Paulo Soareš, i pilot, čije ime nije objavljeno, takođe su bili u letelici.