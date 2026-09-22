Slušaj vest

Helikopter u kojem su se nalazili brazilski pevač Rik (Rikardo Lima Kordeiro) i biznismen Bruno Avelar, koji je poleteo iz Porto Bela prema Sao Paulu, nestao je u regionu Urubisi na jugoistoku Brazila, saopštila je danas lokalna policija.

Potraga, u kojoj učestvuju helikopteri, je organizovana prema poslednjoj poznatoj lokaciji na kojoj je uhvaćen signal mobilnog telefona jednog od članova posade, prenosi Globo.

Prema saopštenju pres službe biznismena Bruna Avelara, njegov snimatelj, Paulo Soareš, i pilot, čije ime nije objavljeno, takođe su bili u letelici.

Helikopter je izgubio komunikaciju oko 17.00 sati po lokalnom vremenu, iznad planinskog regiona u saveznoj državi Santa Katarina u Brazilu.

(Kurir.rs/Euronews)

Ne propustitePlanetaPODIVLJALOG PUTNIKA ZALEPILI TRAKOM ZA SEDIŠTE! Drama u avionu, pijan sve redom napadao i vređao, ovako se pravda nakon skandaloznog ispada (FOTO)
Lejn Lundin, zalepljen lepljivom trakom na letu u avionu Amerikan Erlajnsa
PlanetaTRAGEDIJA U ALPIMA: Srušio se avion, troje mrtvih
reuters-arnd-wiegmann.jpg
PlanetaRUSKI VLADIN AVION SLETEO U KELN Iljušin se pojavio na nemačkom aerodromu! Posebno je interesantno odakle je poleteo
shutterstock_2441590899.jpg
PlanetaAMERIČKI KONGRESMEN PREŽIVEO PRINUDNO SLETANJE NA JEZERO: Avion ostao bez pogona, s pilotom doplivao do obale! (VIDEO, FOTO)
Tom Tifani SAD.png