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Pre tačno godinu dana, četvorogodišnji Gas Lamont igrao se u pesku ispred kuće svojih bake i dede u zabačenom delu Australije. Nosio je sivi šešir i plavu majicu sa likovima Malaca. Kada je baka otišla da proveri šta radi, Gasa više nije bilo.

Njegov nestanak iz ograđenog dvorišta na izolovanom imanju za uzgoj ovaca, udaljenom gotovo 50 kilometara od najbližeg grada, rezultirao je najvećom policijskom potragom u istoriji savezne države Južne Australije.

Stotine policajaca, vojnika i spasilaca danima su pešice pretraživale područje u krugu od pet i po kilometara od kuće. Nisu pronašli nikakav trag — ni dečakove stvari, ni majicu, ni čizmice koje je nosio.

Velika potraga

Detektivi su isušili tri brane i pretražili šest rudarskih okana. Područje su snimili dronovima opremljenim specijalnim kamerama, a snimke je analizirala veštačka inteligencija. Rezultata nije bilo. Pet meseci kasnije, policija je objavila da slučaj vodi kao teški zločin.

Većina nestale dece, prema statistikama, pronađe se unutar nekoliko sati, obično u blizini doma. U nekim slučajevima ključne tragove pruže snimci nadzornih kamera ili izjave svedoka otmice. U slučaju Gasa Lamonta nije bilo ničega od navedenog.

Istraga se usmerila na tri člana porodice koji su bili na imanju 27. septembra 2025. godine, na dan Gasovog nestanka: njegovu majku i njene roditelje.

Glavni inspektor Daren Filke iz policije Južne Australije u februaru je izjavio da su u iskazima članova porodice pronađene "nepodudarnosti". "Zbog tih nepodudarnosti i istrage koja je usledila, osoba koja boravi na imanju Ok Park više ne sarađuje sa nama", rekao je Filke. Filke je Gasove roditelje isključio iz kruga osumnjičenih, pa se sumnja usmerila na baku ili dedu, koji su to javno opovrgli.

Prošlo je sedam meseci, niko nije optužen, a u javnosti se čini da policija nije postigla napredak u rešavanju jednog od najzagonetnijih australijskih slučajeva nestale osobe, piše CNN.

Izolovano imanje

Iz vazduha imanje Ok Park, smešteno 240 kilometara severno od Adelejda, izgleda kao sitna tačka u golemom, pustom krajoliku sa retkim drvećem, niskim rastinjem i dugim, ravnim putevima i ogradama. Dva dugačka zemljana puta vode do imanja od najbližeg grada Junte. Prolaze pored drugih posedi i kroz nekoliko kapija koje su vlasnici, prema navodima policije, redovno držali zaključanim.

Do prošlog septembra stanari imanja uglavnom su vodili povučen život, što je bilo razumljivo s obzirom na udaljenost i duge sate rada na farmi ovaca. Imanje je u vlasništvu Gasovih bake i dede, Džosi i Šanona Mareja, roditelja Gasove majke Džesike Marej.

Džosi Marej i Džesika su sa psima skupljale ovce na pašnjaku i vratile se kući oko 17:30 na dan Gasovog nestanka, ispričala je Džosi za program Spotlight kanala Channel 7. Šanon je bio kod kuće i pazio na Gasa i njegovog mlađeg brata Ronija, ali ga je na trenutak ispustio iz vida dok se dečak igrao, što je često činio na imanju.

Foto: screenshot x/7NewsMelbourne

"Šan je rekao da se Gas igrao dole, kod dela koji zovemo sklonište od bombi", ispričala je Džosi u junu. "Kad smo pogledali, nije ga bilo. Pitali smo Šana kad ga je zadnji put video, a on je odgovorio da je to bilo u 5 sati. Nestao je u tih pola sata."

Džosi je rekla da je Gas voleo da istražuje imanje pešice ili na biciklu, te da je i ranije znao da odluta, ali nikada predaleko. Snimak koji je porodica objavila prikazuje Gasa kako bos gura svoj bicikl po kamenitom prilazu.

"Obožavao je svoj bicikl, gurao ga je posvuda i puštao da se kotrlja nizbrdo", prisetila se Džosi. "Bio je obično, srećno četvorogodišnje dete."

Potraga u prvim satima

Kad su shvatili da Gasa nema, majka, baka i deda pretražili su imanje. Krenuli su od podruma u izgradnji, bazena i svih ostalih objekata. "Imamo još 45 minuta danjeg svetla", prisetila se Džosi šta je rekla ćerki Džes, pa su sele na motocikle kako bi proverile udaljenije delove imanja: rezervoare, branu i šupu za šišanje ovaca.

Do 20 sati, putevi oko imanja Ok Park bili su u potpunom mraku, koji su probijala samo svetla automobila i baterijskih lampi. Porodica je tada shvatila da mora da pozove policiju.

Jedan policajac iz najbližeg grada stigao je da pomogne, dok je policijski helikopter sa infracrvenom kamerom nadletao područje. U zoru je počela opsežna pešačka potraga na 94 kvadratna kilometra, a tlo su skenirali i dronovi.

Foto: screenshot x/7NewsMelbourne

Međutim, visokotehnološka oprema ima ograničenja u tako surovom okruženju. Pesak i trava dugo su zadržavali toplotu nakon zalaska sunca, pa je "svaki grm izgledao kao toplotni cilj", rekao je Danijel Vud, direktor kompanije Working Drones Australia.

Dnevne temperature približavale su se 30 stepeni Celzijusa, a noći su bile hladne, sa temperaturama ispod 10 stepeni. "Kad padne mrak, većina male dece uspe da pronađe mesto za spavanje, bilo ispod klupe ili grma", rekao je penzionisani policijski narednik Džim Vajthed, autor australijskih smernica za potragu i spasavanje. "Ali nemaju veštine da sami pronađu vodu, hranu i toplotu, niti da prilagode svoje okruženje", dodao je.

Potraga za decom zahteva da se svet posmatra iz njihove perspektive. "Ona uglavnom nikada ne hodaju pravo. Često rade stvari koje odrasli ne razumeju; prate prošarano svetlo, leptira ili kućnog ljubimca."

Mogućnost otmice

Kad dete nestane u gradu, policija odmah sumnja na otmicu. U SAD se postavljaju blokade na putevima, a FBI-jev tim za brzi odgovor kreće u akciju. Ispituju se vozači, pretražuju kuće i proveravaju svi snimci. U retko naseljenoj australijskoj divljini, pomoći treba vremena da stigne. Drugi policajac koji je te noći pozvan na farmu se izgubio i, uprkos uputstvima porodice, odustao je od pokušaja da ih pronađe, ispričala je Džosi Marej.

Imanje Ok Park nije označeno putokazima, a za dolazak do njega potrebno je poznavati područje, rekao je Filke u februaru. Time je objasnio zašto policija ne veruje da je Gas otet. "To nije mesto na koje se slučajno dolazi", rekao je.

Foto: screenshot x/7NewsMelbourne

Nisu pronađeni nikakvi neobjašnjivi tragovi vozila, a svi u okolini sa dosijeom seksualnih prestupnika su ispitani i isključeni kao sumnjivci. Gas nije imao rutinu zbog koje bi redovno bio napolju u to doba, pa je "vrlo malo verovatno" da je neko pratio njegovo kretanje i bio tamo u pravo vreme da ga otme, kazao je Filke. "Prilika da bilo ko otme Gasa izuzetno je mala."

Džosi Marej se sa tim ne slaže. Ona veruje da je moguće da se neko dovezao udaljenim putem i oteo Gasa. Kaže da su tragovi guma ili stopala mogli da nestanu u haosu i prašini koju su podigla brojna vozila u prvim danima potrage. "Nešto mora postojati. Mora postojati neki trag", rekla je u intervjuu.

Vazdušna potraga i veštačka inteligencija

Kako su nedelje prolazile, nada da će Gasa pronaći živog je slabila. Bez rezultata, zona vazdušne potrage proširena je na 706 kvadratnih kilometara. Ako je dečak preminuo, njegovo telo, ili barem deo odeće, moralo bi biti negde na tom području.

Krajem oktobra policija se obratila kompaniji Nearmap, koja snima fotografije u znatno većoj rezoluciji od onih na Google Earthu. Sa visine od 1800 metara, njihove kamere mogu da zabeleže i pukotine na crepu.

Foto: screenshot x/7NewsMelbourne

Avion je danima leteo iznad područja potrage i snimao fotografije. Bile su toliko detaljne da ih je morala analizirati veštačka inteligencija kompanije Sci-eye. Na snimcima je Sci-eye identifikovao 10.000 ovaca, 6.000 koza, 6.000 crvenih kengura, stotine emua i nekoliko orlova. Ali nisu pronašli Gasa Lamonta.

Policiji je prijavljeno petnaest sumnjivih predmeta, ali "među njima nije bilo ničega što bi se očigledno moglo povezati sa Gasom", rekao je Endru Volš, direktor Sci-eyea. Policija je proverila te lokacije i nije našla ništa. Tehnologija nije savršena, dodao je Volš; da se Gas uvukao pod grm, kamera ga ne bi nužno snimila.

1/5 Vidi galeriju Dečak Gas Lamont (4), misteriozno nestao u Australiji Foto: screenshot x/7NewsMelbourne

Teorije o napadu životinja

Porodični prijatelj Bil Harbison izneo je teoriju da je Gasa možda zgrabio orao. Stručnjak za ptice grabljivice Ijan Falkenberg kaže da je to zabluda raširena među farmerima. "Može li orao da podigne dete i odleti? Apsolutno ne", izjavio je.

Ženke orlova veće su od mužjaka, ali ni one ne teže više od nekoliko kilograma. Obe ptice su prelagane da podignu dete Gasove dobi, koje bi prema procenama trebalo da ima oko 13 kilograma.

Sa dingo psom je drugačije. Poznato je da su ti divlji psi 1980. usmrtili bebu Azariju Čemberlen, a ranije ove godine napali su i kanadsku turistkinju koja je preminula. Međutim, prema Volšu, na golemom području potrage oko imanja Ok Park nisu uočeni dingo psi.

U tom području žive i vrlo otrovne smeđe zmije, čiji bi ujed za malo dete mogao biti smrtonosan. Međutim, stručnjaci kažu da bi, čak i da je Gas preminuo u divljini, lešinari verovatno upozorili tragače na telo. Ptice bi kružile na nebu iznad, pojasnio je Falkenberg.

Istraga se okreće porodici

Nedostatak bilo kakvih tragova usmerio je policiju u smeru koji se isprva činio nezamislivim. "Kad ne pronađemo baš ništa, moramo se zapitati jesu li uopšte bili ovde? Jesu li uopšte nestali?" rekao je Vajthed, stručnjak za potrage. Kada je objavila da nestanak tretira kao "teški zločin", policija nije imenovala osumnjičenog, ali se brzo proširila vest da sumnjaju na Gasovu baku, Džosi Marej.

Policija je ranije razmatrala tri opcije: da je Gas odlutao, da je otet ili da je u nestanak umešan neko koga poznaje.

Nakon što su odbacili prve dve, preostala je samo treća mogućnost. "Misle da sam ga pokopala", rekla je Džosi u svom jedinom javnom intervjuu. "To je suludo iz toliko razloga. Pomisao da bih mogla da se nosim sa traumom takvog čina takođe je smešna."

Policija Južne Australije odbila je da potvrdi da je Džosi Marej osumnjičena i navela je da je istraga još u toku. Džosi i Šanon Marej nekada su bili u braku, a Džosi je 1990-ih promenila pol. Ostali su poslovni partneri te zajedno žive i rade na imanju. Njihov prijatelj Bil Harbison izneo je mišljenje da se policija usredsredila na Džosi zbog njene transrodnosti. Zamenica policijskog komesara Linda Vilijams tu je tvrdnju oštro odbacila kao "besmislicu".

U januaru su detektivi sa imanja zaplenili nekoliko predmeta, uključujući vozilo, motocikl i elektronske uređaje. Do maja je policija potvrdila da forenzička ispitivanja nisu otkrila nove tragove, ali ni pomogla da se bilo ko isključi iz kruga osumnjičenih.

U junu se Džosi Marej pojavila na sudu zbog nepovezane optužbe, nakon što je policija na imanju pronašla neregistrovani prigušivač, koji je u Australiji zabranjeno oružje.

Njen advokat Endru Ej rekao je na sudu: "Ovo nije film o Džejmsu Bondu u kom negativac ili plaćeni ubica uklanja mete uz tihi šapat pištolja — sud se ne bavi time." Marej je kažnjena sa oko 10.000 australijskih dolara i zabranjeno joj je posedovanje oružja na pet godina.

Potraga se nastavlja

Potraga za Gasom nastavlja se i godinu dana nakon nestanka. U maju su, nakon obilnih kiša, potrage ponovljene u nadi da će voda otkriti nove tragove, ali bez uspeha. Kiša je podstakla bujanje vegetacije na crvenoj zemlji i time možda dodatno prikrila moguće dokaze.

Vajthed, policijski stručnjak, smatra da je policija učinila sve što je mogla. "Pretražili su područje daleko izvan granica unutar kojih bi Gas mogao sam da preživi", rekao je.