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Potraga za helikopterom koji je nestao u ponedeljak popodne u brazilskoj saveznoj državi Santa Katarina nastavljena je tokom noći, a spasilačke ekipe fokusirale su se na područje pod šumom uprkos lošim vremenskim uslovima.

U helikopteru su se nalazili poznati brazilski pevač Rik Solo, član dua Rik i Rener, i biznismen Bruno Avelar. Prema informacijama koje su objavljene na društvenim mrežama Bruna Avelara, sa njima su bili i snimatelj Paulo Soares i pilot.

- Potraga će sada biti usmerena na jednu tačku usred šume. Potraga se nastavlja tokom noći - saopštili su pripadnici Vatrogasne službe Santa Katarine za CNN Brasil.

Spasilačke ekipe su u početku pretraživale područje Urubisija, ali je potraga proširena na prostor udaljen oko 30 kilometara nakon što je registrovan poslednji signal mobilnog telefona jednog od ljudi koji su bili u helikopteru.

1/3 Vidi galeriju Rik i Bruno Avelar Foto: Instagram/brunoavelar, Društvene Mreže

Potragu otežavaju snažne kiše i nevreme

Područje Santa Katarine u ponedeljak je bilo pod crvenim upozorenjem zbog snažnih oluja i obilnih padavina. Zbog vremenskih uslova spasilačke ekipe teško dolaze do pojedinih lokacija.

Na terenu su ih dodatno usporavali poplavljeni mostovi i oborena stabla, zbog čega su u pojedinim trenucima morali da se vrate u grad i pronađu drugi put. U pomoć je poslato i nekoliko helikoptera Brazilske ratne avijacije.

Helikopter nestao tokom leta

Helikopter je nestao u ponedeljak, 21. septembra, u Santa Katarini, a potraga je usmerena na dve lokacije udaljene oko 30 kilometara.

Jedna od njih je područje za koje se sumnja da je mesto pada, dok je druga određena na osnovu poslednjeg registrovanog signala mobilnog telefona jednog od članova posade.

Foto: Instagram/brunoavelar

Rik je ranije tog jutra objavio snimak na društvenim mrežama na kojem se vidi kako stiže manjim avionom, a potom zajedno sa Brunom Avelarom odlazi do helikoptera. Nije naveo u kom gradu je snimak nastao.

Prema navodima CNN Brasil, ekipa pevača potvrdila je samo da je helikopter izgubio komunikaciju.

Helikopter je, prema informacijama spasilačkih službi, poleteo iz Porto Bela i trebalo je da stigne do Sao Žoakima. Brazilske vazduhoplovne snage potvrdile su da učestvuju u potrazi, dok su vatrogasci nastavili akciju na terenu.

Bruno Abelar ostavio poruku za sina pred ukrcavanje

Pre nego što se ukrcao u helikopter koji je ubrzo nestao bez traga, biznismen Bruno Abelar ostavio je poruku za svog sina.

Na snimku objavljenom u ponedeljak ujutru, 21. septembra, zabeležen je trenutak kada je u plastelinu oblikovao figuricu: "Ostaviću mu malu poruku… napravio sam lice koje će mu se sigurno dopasti".

Ko je Rik?

Rik Solo, poznat kao član brazilskog dua Rik i Rener, ima 59 godina i otac je šestoro dece. Osim što je pevač, poznat je i kao autor brojnih pesama koje su izvodili drugi brazilski muzičari.

Među poznatijim pesmama koje je napisao su "Página de Amigos", koju su izvodili Šitaozinjo i Šororo, "Só Dá Você na Minha Vida", u izvođenju Žoao Paula i Danijela, kao i "Agenda Rabiscada".

Za sada nema potvrde šta se tačno dogodilo sa helikopterom. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu, dok nepovoljni vremenski uslovi dodatno otežavaju akciju.