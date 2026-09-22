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U ponedeljak uveče, Evropska unija nije uspela da potvrdi načelni sporazum o ukidanju sankcija protiv dvojice ruskih oligarha, kako su zahtevali Francuska i Luksemburg, a pregovori bi trebalo da se nastave u utorak, javile su diplomate.

Za koje oligarhe je traženo "pomilovanje"

Načelni sporazum je postignut u ponedeljak popodne, ali se jedna zemlja, Letonija, usprotivila njegovoj potvrdi, prema diplomatskom izvoru, javlja AFP, dodajući da se odluke EU o sankcijama donose jednoglasno.

Francuska zahteva da se rusko-uzbekistanski oligarh Ališer Usmanov ukloni sa liste sankcija, čemu se protive brojne države članice EU i Ukrajina, upozoravajući na opasan presedan i lošu poruku Moskvi, javlja AFP.

Luksemburg je zatražio uklanjanje ruskog biznismena Mihaila Fridmana sa liste sankcija, rekli su isti izvori.

Sankcije EU uključuju zamrzavanje imovine i zabranu putovanja na teritoriji 27 zemalja članica.

1/7 Vidi galeriju Ališer Usmanov I Vladimir Putin Foto: EPA-EFE/ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN, Profimedia, Igor IVANKO / AFP / Profimedia

Kalas poziva članice da održe politiku sankcija

Šefica evropske spoljne politike Kaja Kalas pozvala je u ponedeljak 27 zemalja članica da održe politiku sankcija, rekavši da ona mora ostati "u srži" evropske politike pritiska na Moskvu, tokom konferencije za novinare u Njujorku na marginama Generalne skupštine UN.

- Neke države članice su tražile da se određene osobe uklone sa spiska i zato su ovi razgovori trenutno u toku. Jasno nam je potrebna stabilnost, što znači da sankcije ostanu na snazi duže. Zato radimo i na novom paketu sankcija - rekla je Kalas.

1/8 Vidi galeriju Kaja Kalas, šefica diplomatije EU, na samitu u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA, Omar Havana/AP

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha opisao je uklanjanje dvojice oligarha kao "neprihvatljivo" i upozorio da bi to poslalo "lošu poruku Moskvi u vreme kada je potrebno pojačati pritisak", prenosi AFP.

Pariz traži smenu Usmanova iz razloga nacionalne bezbednosti

Pariz je naveo "razloge nacionalne bezbednosti" kao razlog za uklanjanje Usmanova, bez daljeg objašnjenja, prema rečima evropskih diplomata.

- Imamo specifično pitanje nacionalne bezbednosti i želimo pozitivno da odgovorimo našim međunarodnim partnerima koji nas kontaktiraju u vezi sa gospodinom Usmanovim - rekao je diplomatski izvor u Parizu, prema AFP-u.

Prema pisanju "Fajnenšel tajmsa", Pariz insistira na sporazumu o oslobađanju zatvorenika koji uključuje nekoliko francuskih državljana pritvorenih u Azerbejdžanu.

Ako Usmanov bude uklonjen sa liste, isto bi se moglo desiti i Fridmanu na zahtev Luksemburga, prema izvorima koje je naveo AFP.

Oglasio se i Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio je prošle nedelje da "svakako nije vreme za ukidanje sankcija", "spasavanje ruskih oligarha od sankcija" i "davanje poklona Rusiji", podseća AFP.

1/3 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u Hagu Foto: EPA Remko De Waal, Peter Dejong/AP

Režim sankcija protiv Moskve mora se obnavljati svakih šest meseci, a rok je određen za sredu u ponoć. Ako do tada ne bude dogovora, sankcije bi bile ukinute.