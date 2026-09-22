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Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland danas bi trebalo da na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku potpišu bezbednosni sporazum o Grenlandu, kojim je predviđeno da SAD prošire svoje vojno prisustvo otvaranjem još dve vojne baze, javio je Rojters.

Pozivajući se na anonimne izvore, Rojters je naveo da SAD planiraju ponovo da uspostave vojnu bazu iz perioda Hladnog rata na jugu Grenlanda i otvore još jednu na istočnoj obali, koju sada koristi danska patrola sa psima za vuču saonica.

Jedna baza biće otvorena u Narsarusku, bivšoj vazduhoplovnoj bazi iz perioda Hladnog rata, čiji je broj stanovnika opao na svega nekoliko desetina otkako su SAD pedesetih godina zatvorile tu bazu, a druga u Mestersvigu, vojnoj ispostavi koju koristi Sirijus patrola sa psima za vuču saonica, jedinica danskih specijalnih snaga koja deluje na Arktiku.

Američki vojni bolnički brod za koji Tramp kaže da je na putu ka Grenlandu kako bi pomogao u zbrinjavanju i lečenju tamošnjeg stanovništva. Foto: Cpl. Alexa Hernandez / Navy Offi/Navy Office of Information, ETIENNE LAURENT/EPA

Sporazum bi predstavljao značajno povećanje američke vojne infrastrukture na Grenlandu.

Tokom Hladnog rata SAD su na ostrvu imale 17 vojnih objekata i više od 10.000 pripadnika.

Grenland Foto: EPA Ide Marie Odgaard, Shutterstock

Danas je aktivna samo baza Pituffik, sa oko 150 američkih vojnika.

(Kurir.rs/FoNet)

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