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Sedmogodišnji dečak nožem je usmrtio svoju tetku (49) tokom porodične svađe u Sen-Mor-de-Foseu, nedaleko od Pariza.

Prema prvim informacijama policije, dečak se umešao u sukob kako bi odbranio majku, piše BFMTV.

Incident se dogodio u noći između četvrtka i petka, 17. na 18. septembar. Policija je oko 4:30 pozvana zbog žene koja je na ulici pronađena sa ubodnom ranom na vratu. Uprkos dolasku hitne pomoći, 49-godišnjakinja je ubrzo preminula.

Prema prvim rezultatima istrage, svemu je prethodila svađa između žrtve i njene sestre (34), majke sedmogodišnjaka. Svađa je izbila nešto posle četiri sata ujutro u domu 34-godišnjakinje, a istražitelji navode da je povod bio beznačajan.

Dečak se tokom sukoba pokušao umešati kako bi odbranio majku te je, prema dosad prikupljenim informacijama, tetku nožem ubo u vrat. Te okolnosti tek treba da budu potvrđene nastavkom istrage.

Ranjena žena istrčala na ulicu

Nakon što je ranjena, 49-godišnjakinja je istrčala na ulicu dozivajući pomoć. Nekoliko ljudi je pokušalo da joj pomogne, među njima komšija, medicinska sestra i dvojica vozača, a pozvana je i policija. Kada su policajci stigli, zatekli su potresenog sedmogodišnjaka i njegovu majku. Oboje su prevezeni u bolnicu.