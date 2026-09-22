DEČAK (7) NOŽEM UBIO TETKU! Jeziva porodična drama u Francuskoj, mališan branio majku, povod bio BEZNAČAJAN
- Sedmogodišnji dečak nožem je usmrtio tetku od 49 godina tokom porodične svađe u Sen-Mor-de-Foseu, nedaleko od Pariza.
- Prema policiji, umešao se da odbrani majku, a sukobu je prethodio beznačajan povod.
- Žena je ranjena istrčala na ulicu i ubrzo preminula, dok su dečak i majka prevezeni u bolnicu.
Sedmogodišnji dečak nožem je usmrtio svoju tetku (49) tokom porodične svađe u Sen-Mor-de-Foseu, nedaleko od Pariza.
Prema prvim informacijama policije, dečak se umešao u sukob kako bi odbranio majku, piše BFMTV.
Incident se dogodio u noći između četvrtka i petka, 17. na 18. septembar. Policija je oko 4:30 pozvana zbog žene koja je na ulici pronađena sa ubodnom ranom na vratu. Uprkos dolasku hitne pomoći, 49-godišnjakinja je ubrzo preminula.
Prema prvim rezultatima istrage, svemu je prethodila svađa između žrtve i njene sestre (34), majke sedmogodišnjaka. Svađa je izbila nešto posle četiri sata ujutro u domu 34-godišnjakinje, a istražitelji navode da je povod bio beznačajan.
Dečak se tokom sukoba pokušao umešati kako bi odbranio majku te je, prema dosad prikupljenim informacijama, tetku nožem ubo u vrat. Te okolnosti tek treba da budu potvrđene nastavkom istrage.
Ranjena žena istrčala na ulicu
Nakon što je ranjena, 49-godišnjakinja je istrčala na ulicu dozivajući pomoć. Nekoliko ljudi je pokušalo da joj pomogne, među njima komšija, medicinska sestra i dvojica vozača, a pozvana je i policija. Kada su policajci stigli, zatekli su potresenog sedmogodišnjaka i njegovu majku. Oboje su prevezeni u bolnicu.
Zbog uzrasta dečaka u pravilu nije moguće pokrenuti krivični postupak protiv njega. Prema francuskom zakonu, za decu mlađu od 13 godina polazi se od pretpostavke da nisu sposobna da u potpunosti razumeju posledice svojih postupaka. Tužilaštvo u Kreteju (Créteil) zasad nije želelo da komentariše slučaj.
(Kurir.rs/Mondo)