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Robert Atkinson (67) iz Jorka doživeo je šokantan zdravstveni preokret pre godinu dana dok je bio na odmoru sa suprugom u španskom letovalištu Benidorm.

Dan pre povratka u Englesku, podelili su čašu vina, a već narednog jutra Robert više nije mogao da pomeri noge.

Osim paralize, suočio se tada se i sa bolničkim računima od gotovo 70.000 evra, jer je osiguranje odbilo da ih plati zbog alkohola u krvi i lekova koje nije prijavio.

Hitno operisan u Španiji

Kako su pisali britanski mediji, Robert je 6. aprila 2025. hitno prevezen privatnim sanitetskim vozilom u bolnicu, gde je odmah podvrgnut operaciji kičme. Njegova sestričina Sofi Raš navela je tada na Gofundme platformi da su snimanja otkrila tumor na kičmi, koji je oslabio pršljen i izazvao njegovo urušavanje. "Rekli su mu da možda nikada više neće hodati", napisala je tada Sofi.

Robertova porodica nije znala da je on potom smešten u privatnu bolnicu, što je dodatno zakomplikovalo situaciju.

Na Gofundme stranici piše da je osiguranje u početku odobrilo operaciju, ali je potom pokušalo da izbegne pokriće troškova.

Na dan 10. aprila 2025., bolnički trošak iznosio je 35.000 funti (oko 40.700 evra), dok se procenjena cena za medicinski avion kretala oko 28.870 funti (oko 33.600 evra). Ukupno, prema Daily Mailu, račun je dostigao i do 60.000 funti, blizu 70.000 evra.

Robert Atkinson Foto: Printscreen/X/DailyMailOnline

Osiguranje odbilo da plati

Osiguranje je tada navelo tri razloga zbog kojih ne mora da pokrije troškove:

jer je Robert lečen u privatnoj bolnici, jer je koristio lekove koji nisu bili navedeni u prijavi, jer je u krvi pronađen alkohol.

"Sve je veoma zastrašujuće. Bob trpi jake bolove i veoma je frustriran. Svi samo žele da ga što pre vrate u Veliku Britaniju, gde može da se leči bliže kući", rekla je tada njegova pastorka Amanda Lidel.

Žena u Keniji ostala bez pokrića jer nije prijavila stanje

Sličnu sudbinu doživela je i Li Flint, koja je tokom odmora u Keniji završila na intenzivnoj nezi u Mombasi zbog otkazivanja bubrega i jetre. Njeno putno osiguranje odbilo je da pokrije troškove jer nije prijavila prethodna zdravstvena stanja. Njen sin pokušao je da prikupi 80.000 funti (oko 98.000 evra) za povratak i bolničke troškove putem Gofundme stranice.