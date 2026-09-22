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Jutros je ispred Srednje stručne i tehničke škole "Inči Uzmez" u okrugu Turgutlu, u turskoj provinciji Manisa, došlo do teškog oružanog incidenta u kom je povređeno osam učenika, dok se najmanje jedna osoba nalazi u kritičnom stanju.

Prema zvaničnim informacijama i izveštajima turskih medija, osumnjičeni za napad je petnaestogodišnji dečak H. O., inače učenik iste škole.

Prema pisanju turskog Habertürka, on je u jutarnjim časovima došao naoružan sačmaricom. Nakon toga je ispred školskog ulaza otvorio vatru na grupu vršnjaka koji su dolazili na nastavu.

Nakon ispaljenih hitaca, napadač je pobegao s lica mesta, ali ga je brzinom reakcije policija ubrzo locirala i privela.

1/9 Vidi galeriju Pucnjava ispred škole u Manisi u Turskoj Foto: screenshot X/thecaspianpost

Motiv napada: Svađa i tuča dan ranije

Iako motiv oružanog napada još uvek nije zvanično potvrđen od strane nadležnog tužilaštva, prvi rezultati istrage ukazuju na to da je povod bio lični sukob.

Kako prenosi turski medij BPT pozivajući se na izvore bliske istrazi, H. O. se samo dan ranije ispred škole potukao sa grupom učenika zbog "problema sa devojkom".

Policija trenutno proverava sve okolnosti i nadzorne kamere kako bi utvrdila da li je današnja pucnjava bila direktna osveta za jučerašnju tuču, kao i način na koji je maloletnik (15) došao u posed vatrenog oružja.

Stanje ranjenih

Svi ranjeni učenici su hitno prevezeni u Državnu bolnicu u Turgutluu, gde im se ukazuje lekarska pomoć. Nadležne službe su blokirale prilaze školi, a istraga je u toku.