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Iako je za kraj ove nedelje najavljeno pravo jesenje vreme sa kišom i nižim temperaturama, izgleda da još nismo završili sa letom i visokim temperaturama.

Veliki anticiklon će se ponovo proširiti nad Evropom krajem septembra i doneti veoma toplu vazdušnu masu iz Mediterana i Severne Afrike na veliki deo kontinenta.

Prema dugoročnim prognozama, temperature na velikom području zapadne, centralne i severne Evrope biće osetno iznad proseka, lokalno čak 8 do 12 °C iznad dugoročnih vrednosti na nadmorskoj visini od oko 1.500 metara, objavio je portal Severe Weather.

Ovo je izražen atmosferski obrazac u kome se iznad kontinentalne Evrope uspostavlja jako polje visokog pritiska. Topli vazduh se zatim spušta ka tlu, dodatno zagrevajući i gurajući oblake nadole, stvarajući uslove za neuobičajeno visoke temperature, odnosno toplotnu kupolu.

Ovaj obrazac bi trebalo da obeleži kraj septembra, a prema trenutnim modelima, mogao bi da se nastavi i u prvim danima oktobra.

Do 40 stepeni na nekim mestima

Najizraženija vrućina će prvo pogoditi Španiju, Portugal i Francusku. U centralnoj i južnoj Španiji i Portugalu, temperature će do vikenda preći 35 °C, a lokalno bi mogle dostići oko 40 °C. U južnoj i centralnoj Francuskoj očekuje se da će temperature biti oko ili iznad 30 °C.

Međutim, za Hrvatsku i susedne zemlje, razvoj situacije od vikenda je važniji. Topla vazdušna masa će se postepeno širiti preko severne Italije, Mediterana i ka Balkanu i centralnoj Evropi. U severnoj Italiji temperature bi mogle dostići 28 do 30 °C, a najtoplije će biti u dolini reke Po i Toskani. Upravo iznad severne Italije, severnog i centralnog Balkana i Grčke očekuju se neka od najizraženijih temperaturnih odstupanja od proseka.

Vrućina će se istovremeno širiti ka Nemačkoj, Poljskoj i baltičkom regionu. U zapadnoj i centralnoj Nemačkoj, temperature bi se od nedelje do početka sledeće nedelje ponovo mogle približiti 30 °C. Topla vazdušna masa će se zatim postepeno dalje širiti ka severu i istoku Evrope.

Veoma topla jesen

Prema trenutnim trendovima GFS i ECMWF modela, snažno polje visokog pritiska neće biti kratkotrajna pojava. Do kraja septembra, anticiklon bi trebalo da se dalje širi ka severu i istoku kontinenta, dok bi duboki ciklon ostao iznad Atlantika. Takva situacija pogoduje zadržavanju stabilnog i toplog vazduha iznad kontinentalne Evrope.

Za teritoriju Hrvatske i šireg regiona, ovo znači mogući nastavak iznadprosečno toplog vremena nakon kraja septembra. Prema trenutnim dugoročnim trendovima, topla i uglavnom stabilna vazdušna masa mogla bi da se zadrži i u prvim danima oktobra, kada bi temperature od Francuske preko Centralne Evrope do Balkana i dalje bile znatno više nego što je uobičajeno za to doba godine.