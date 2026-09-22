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Severna Koreja je danas saopštila da su njena najnovija raketna testiranja uključivala novi sistem naoružanja "od velikog značaja", dok fotografije lansiranja pokazuju hipersonično oružje.

Predsednik Severne Koreje Kim Džong Un rekao je da će razvoj oružja osnažiti spremnost zemlje za rat i zadati njenim neprijateljima "neizlečivu glavobolju", saopštila je severnokorejska Centralna novinska agencija.

Vojska Južne Koreje registrovala je da je Severna Koreja u nedelju ispalila dve rakete kratkog dometa sa područja istočne obale kod Vonsana, u razmaku od tri sata.

Severnokorejski vođa Kim Džong Un nagleda lansiranje raketa Foto: KCNA via KNS

Generalštab južnokorejske vojske saopštio je da su rakete preletele oko 450 i 600 kilometara u pravcu mora, dok je japanska vojska navela da su pale u vode van isključive ekonomske zone te zemlje.

Lansiranja su bila najnovija u nizu demonstracija oružja Severne Koreje, čak i nakon što je američki predsednik Donald Tramp u avgustu smanjio zajedničku vojnu vežbu sa Južnom Korejom u pokušaju da oživi diplomatiju sa Kimom, koji je takve vežbe nazvao probama invazije.

1/6 Vidi galeriju Severna Koreja lansirala raketu kratkog dometa Foto: X/tvcnewsng, Shutterstock, Ahn Young-joon/AP, Ahn Young-joon/AP

Kimova sestra i visoka zvaničnica Kim Jo Džong odbacila je Trampovu ponudu, navodeći da skraćivanje vežbe neće promeniti njenu "provokativnu, agresivnu prirodu".

Predsednik Južne Koreje Li Džae Mjung izrazio je danas nadu da bi obnavljanje diplomatskih odnosa Vašingtona i Pjongjanga moglo da doprinese i ponovnom pokretanju dijaloga dve Koreje.

1/6 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un pustio u rad drugi brod razarač "Kang Kon" Ratne mornarica sposoban da nosi atomsko oružje Foto: KCNA / AFP / Profimedia

On je pozvao na praktičan pristup denuklearizaciji Severne Koreje, koji se sprovodi korak po korak, uz ponudu podsticaja kako Pjongjang bude napredovao u eliminisanju svog nuklearnog naoružanja.