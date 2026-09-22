Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp obraća se danas u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) u Sedištu UN nakon uvodnog govora generalnog sekretara UN Antonija Gutereša i govora predsednika Brazila Luiza Inasija Lula da Silve.

Pre samog govora, na ulazu, u pratnji prve dame SAD Melanije Tramp, američki predsednik se kratko obratio novinarima.

- Čast mi je što sam ovde - rekao je on, a zatim je dodao: "Iznenađen sam što je CNN ovde da izveštava o meni. Vi ne bi trebalo da budete ovde".

Tramp o uspesima SAD

Predsednik SAD počeo je svoj govor ističući uspehe Sjedinjenih Američkih Država u protekloj godini.

- Amerika se uzdiže. Naša nacija raste, naša moć se širi, naša zemlja napreduje bolje nego ikada pre, i naša budućnost je veoma, veoma svetla - poručuje on Generalnoj skupštini UN-a.

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp se obraća Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) Foto: Youtube/Associated Press

Tramp navodi dva slučaja kada je Iran rekao "ne" i njihovu "veliku grešku"

Donald Tramp je izjavio da nema nameru da "dozvoli da opasnosti rastu ni dan duže" niti da "pusti da problemi eskaliraju".

- Dok su drugi samo pričali, ja sam delovao. Dok su drugi govorili o miru, ja sam ga ostvario. Dok su drugi zanemarivali pretnje, ja sam im se suprotstavio - rekao je američki predsednik.

Zatim je izneo svoje viđenje odnosa SAD prema "fanatičnom iranskom režimu" od trenutka kada je prošle godine preuzeo dužnost.

- Čim sam prošle godine stupio na dužnost, odmah sam pokrenuo pregovore sa Iranom i ponudio im punu ekonomsku saradnju u zamenu za okončanje njihovog nuklearnog programa i podrške terorizmu. Ali oni su odbili – apsolutno su odbili. To je bila velika greška - kaže on.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

- Zatim je, u okviru operacije ’Ponoćni čekić’ (Midnight Hammer), američka vojska uništila njihov nuklearni program, zatrpavši ga pod gomilama ruševina. I ponovo sam pozvao Iran na dogovor. I ponovo su odbili - nastavlja predsednik SAD.

Iran je napravio raketu "koja je mogla da pogodi Evropu", dodaje Tramp.

"Da li da ih oteram u pakao? Da li da uništim Islamsku Republiku?" Tramp kaže da mora da donese "odluku" u vezi sa Iranom

Prelazeći na temu sukoba sa Iranom i onoga što sledi, Tramp pred UN izjavljuje da mora da donese važnu odluku.

On to predstavlja kao izbor između postizanja sporazuma koji bi omogućio oporavak iranske ekonomije.

- Da li da uništim Islamsku Republiku, i to brzo? - kaže Tramp.

- Da li da ih oteram u pakao? - dodaje on.

Zatim ponavlja tvrdnju koju je često iznosio u poslednje vreme – da će iranski lideri sklopiti sporazum nakon američkih izbora na sredini mandata u novembru.

"Verujem da ćemo postići sporazum odmah nakon izbora", kaže on.

Tramp ponavlja tvrdnju da je okončao osam ratova

Tramp kaže da mu je bila "velika čast" da okonča osam ratova u svom drugom mandatu kao predsednik SAD.

- Skoro svaka od ovih zemalja mi je napisala pismo zahvalnosti - tvrdi on.

Kaže da mu je pakistanski premijer Šehbaz Šarif rekao da je sam Tramp spasao 30 miliona života.

Sukobi za koje tvrdi da ih je okončao su: "Izrael-Hamas, Izrael-Iran, Egipat-Etiopija, Indija-Pakistan, Srbija-Kosovo, Ruanda-Kongo, Jermenija-Azerbejdžan i Kambodža-Tajland".

Tramp tvrdi da će dogovori o Ukrajini i Iranu biti postignuti brže "nego što ljudi misle"

Tramp je obećao da će okončati rat u Ukrajini, navodeći da Vašington "veoma blisko sarađuje" sa liderima obe strane.

Dodaje da se to odvija "brže nego što ljudi shvataju", pokazujući time hitnost situacije, s obzirom na to da "mesečno gine 25.000 mladih ljudi".

- Gledam te slike sa bojnog polja i zaista više ne želim da ih vidim - kaže Tramp.

Američki predsednik zatim prelazi na temu Irana, navodeći da će Vašington i Teheran "svakako" postići dogovor.

- To će se brzo dogoditi; mnogo toga se promenilo otkako smo se poslednji put ovde okupili pre godinu dana - dodaje on.

"Sloboda će stići na Kubu"

Sledeća zemlja koju Donald Tramp pominje u svom govoru je Kuba.

Američki predsednik poručuje da njegova administracija teži "suštinskoj promeni" u toj ostrvskoj državi, nazivajući je "apsolutno propalom državom".

- Ona propada kao nikada do sada i pašće - kaže on.

Tramp navodi da je američki državni sekretar Marko Rubio "duboko uključen u pregovore" sa Kubom, a zatim ističe da Vašington "neće dozvoliti da to postane utočište za strane protivnike koji bi ugrožavali Ameriku na našem kućnom pragu".

- Komunizam nikada neće stići u Ameriku, ali će sloboda stići na Kubu - dodaje Tramp.

Tramp: Veštačka inteligencija će se od sada zvati "superinteligencija"

Donald Tramp uporedio je kritike na račun veštačke inteligencije sa upozorenjima o klimatskim promenama.

Američki predsednik izjavio je da će veštačka inteligencija biti poznata kao "superinteligencija", dodajući da taj izraz "zvuči mnogo bolje" i da je precizniji.

Priznao je da "svaka nova tehnologija donosi izazove" i dodao da ni veštačka inteligencija "nije izuzetak".