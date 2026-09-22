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Poznate američke televizije odustale su od pokrivanja događaja na kojima učestvuje predsednik Donald Tramp, reagujući na njegovu odluku da zabrani pristup Beloj kući novinarima CNN, Politika i MS NOW.

Tramp je zabranu objavio 18. septembra i otpužio je te medijske organizacije za širenje „izmišljotina ili laži" o njegovoj administraciji.

Iz tih medijskih kuća su potvrdili da njihovi reporteri nisu mogli da pristupe Beloj kući.

Najavili su i da će tužiti Trampovu administraciju kako bi „odbranili princip po kom vlada ne može da odlučuje kako će mediji izveštavati".

Nedugo posle toga, Bela kuća je pokrenula sopstveni kanal za strimovanje koji su nazvali Tramp TV i na kojem se neprekidno emituju snimci američkog predsednika.

Nekoliko drugih američkih medija, među kojima Njujork tajms i Vašington post, objavilo je da neće pratiti najavljene aktivnosti i događaje iz Bele kuće, kao i da u ponedeljak neće deliti ni fotografije sa događaja na kojima Tramp učestvuje.

To znači da nijedna od najgledanijih televizija u Americi neće prenositi Trampovo ukrcavanje u predsednički avion, niti njegovo sletanje u Njujork, gde će prisustvovati Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Tramp je bio i na otvaranju heliodroma na južnom prilazu Beloj kući, što je prenošeno na sajtu Bele kuće, ali bez zvuka.

Tramp je kasnije bio u televizijskim prilozima uoči sastanka sa Zohranom Mamdanijem, gradonačelnikom Njujorka.

Mamdani je poručio Trampu da su svi predstavnici medija dobrodošli na konferenciju.

„Zanimljivo je, jer su rekli da će me bojkotovati, ali nikad me neće bojkotovati, pa nisam mnogo zabrinut. Pogledaj sve ove medije", rekao je tada predsednik Amerike.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Medijski pul okuplja organizacije koje dele materijal sa istih događaja u kojima učestvuje predsednik, kako bi smanjile troškove snimanja i emitovanja.

Brajan Boton, šef vašingtonskog biroa Foks Njuza, koji trenutno predsedava medijskom organizacijom koja pokriva događaje iz Bele kuće, poslao je mejl u koji je BBC imao uvid i u kojem piše da „od danas televizijski pul neće pokrivati događaje namenjene za takvo pokrivanje" u vezi sa Trampom.

To je usledilo pošto je Bela kuća „sprečila" CNN da ispuni svoje dužnosti u pulu tokom Trampovog odlaska u Njujork i „neće biti postavljen zamenski pul", dodaje se u toj poruci.

1/11 Vidi galeriju Pristalice američkog predsedniak Donalda Trampa na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu Foto: JEFF MCWHORTER/EPA

Tri medijske kuće čijim novinarima je zabranjen ulaz u Belu kuću podnele su u ponedeljak tužbu sudu u Vašingtonu.

„Bez najave ili procesa, Bela kuća je poništila akreditacije našim novinarima zato što nije saglasna sa našim izveštavanjem.