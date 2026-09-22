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Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) uhapsila je u Kijevu ženu koju su, prema tvrdnjama ukrajinskih vlasti, regrutovale ruske obaveštajne službe kako bi izvršila atentat na čelnika jedne ukrajinske javne organizacije, prenosi Ukrinform pozivajući se na SBU.

Kontraobaveštajna služba SBU saopštila je da je sprečila još jedan pokušaj atentata koji je, prema njenim tvrdnjama, naručila ruska Federalna služba bezbednosti (FSB).

Tokom specijalne operacije u Kijevu uhapšena je navodna ruska agentkinja nakon što je dobila instrukcije da ubije ruskog opozicionog aktivistu koji trenutno predvodi jednu od ukrajinskih organizacija na nacionalnom nivou.

Foto: SBU

Plan je bio da ga sačeka u zasedi ispred teretane

Prema rezultatima istrage, žena je trebalo da puca na aktivistu iz zasede u blizini teretane u Kijevu, gde on radi kao trener kik-boksa.

Na taj način, kako tvrdi SBU, Rusija je pokušala da likvidira ruskog opozicionara koji se od 2022. godine borio na strani Ukrajine, najpre u Kijevskoj oblasti, a potom i na istočnom frontu.

Pripadnici SBU reagovali su pre nego što je plan mogao da bude sproveden. Osumnjičena je uhapšena u blizini sportskog kompleksa dok je, prema tvrdnjama službe, dodatno izviđala teren kako bi odabrala poziciju sa koje bi pucala na metu.

SBU: FSB je regrutovao u zamenu za odbacivanje krivičnog postupka

Prema spisima predmeta, FSB je za izvršenje zadatka regrutovao nezaposlenu ženu iz privremeno okupiranog Melitopolja.

Istraga je utvrdila da su joj ruske obaveštajne službe navodno ponudile da protiv nje bude obustavljen krivični postupak zbog nezakonitog posedovanja droge u zamenu za saradnju.

SBU tvrdi da je nakon regrutovanja prošla obuku u lokalnoj ispostavi FSB-a, gde je učila pravila konspiracije, orijentaciju na terenu i rukovanje vatrenim oružjem.

Nakon završene obuke poslata je preko Belorusije u Žitomir, odakle je potom otputovala u Kijev.

Foto: SBU

Menjala hotele i proveravala da li joj neko ulazi u sobu

U ukrajinskoj prestonici osumnjičena je, prema navodima SBU, redovno menjala hotele u kojima je boravila.

Svaki put kada bi napustila sobu, ostavljala je oznaku na vratima kako bi po povratku mogla da proveri da li je neko u međuvremenu ulazio.

Kasnije je od svog ruskog kontakta dobila koordinate skrovišta sa oružjem u šumovitom delu Kijeva, gde je preuzela pištolj i municiju.

Kontraobaveštajci SBU pronašli su oružje prilikom pretresa njene hotelske sobe. Zaplenjen je i pametni telefon koji je, prema tvrdnjama istražitelja, koristila za komunikaciju sa svojim kontaktom iz FSB-a, čiji je identitet SBU navodno već utvrdio.

Preti joj doživotni zatvor

Istražitelji SBU obavestili su osumnjičenu da se tereti prema članu ukrajinskog Krivičnog zakonika koji se odnosi na veleizdaju počinjenu u uslovima ratnog stanja.

Osumnjičena se nalazi u pritvoru bez mogućnosti polaganja kaucije. Ukoliko bude proglašena krivom, preti joj doživotna kazna zatvora uz konfiskaciju imovine.

SBU je ranije, u koordinaciji sa Nacionalnom gardom, tužilaštvom i Nacionalnom policijom, uhapsio muškarca osumnjičenog za pokušaj atentata na Ihora Obolenskog, komandanta korpusa "Hartija".